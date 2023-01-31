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Турбаза: врач Латыпова о возможностях здравниц Абхазии
Турбаза: врач Латыпова о возможностях здравниц Абхазии
Главный врач санатория "Самшитовая роща", кандидат медицинских наук, организатор здравоохранения курорта Айгуль Латыпова в программе "Турбаза" на радио Sputnik... 31.01.2023, Sputnik Абхазия
2023-01-31T16:24+0300
2023-01-31T16:24+0300
2023-01-31T16:24+0300
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Турбаза: врач Латыпова о здравницах Абхазии
Турбаза: врач Латыпова о здравницах Абхазии
Пройти реабилитацию после серьезных заболеваний, облегчить последствия врожденной патологии, побороть хронические недуги и восстановить силы организма – все это возможно сделать в хорошем санатории. Абхазия издавна славилась своими целебными местами и привлекала на свое побережье тех, кто хотел отдохнуть. Как развивать лечебный туризм в Абхазии, в эфире радио Sputnik рассказала главврач санатория "Самшитовая роща" Айгуль Латыпова. "На сегодняшний день лечебно-оздоровительный туризм – один из главных видов в Абхазии... В нашем санатории "Самшитовая роща" основным методом лечения является климатотерапия, поэтому курорт называется климатическим. У нас целебный микроклимат. Мы его называем нашим собственным воздушным коктейлем "Самшитовая роща", - сказала Айгуль Латыпова. Подробности слушайте в аудиофайле.
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подкасты, турбаза, абхазия, туризм, отдых, лечение, курорты, аудио
подкасты, турбаза, абхазия, туризм, отдых, лечение, курорты, аудио
Турбаза: врач Латыпова о возможностях здравниц Абхазии
Главный врач санатория "Самшитовая роща", кандидат медицинских наук, организатор здравоохранения курорта Айгуль Латыпова в программе "Турбаза" на радио Sputnik рассказала о возможностях лечебно-оздоровительного туризма в Абхазии.
Пройти реабилитацию после серьезных заболеваний, облегчить последствия врожденной патологии, побороть хронические недуги и восстановить силы организма – все это возможно сделать в хорошем санатории. Абхазия издавна славилась своими целебными местами и привлекала на свое побережье тех, кто хотел отдохнуть. Как развивать лечебный туризм в Абхазии, в эфире радио Sputnik рассказала главврач санатория "Самшитовая роща" Айгуль Латыпова.
"На сегодняшний день лечебно-оздоровительный туризм – один из главных видов в Абхазии... В нашем санатории "Самшитовая роща" основным методом лечения является климатотерапия, поэтому курорт называется климатическим. У нас целебный микроклимат. Мы его называем нашим собственным воздушным коктейлем "Самшитовая роща", - сказала Айгуль Латыпова.
Подробности слушайте в аудиофайле
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