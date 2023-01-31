https://sputnik-abkhazia.ru/20230131/vasserman-ukrainskaya-shlyakhta-vystroila-sistemu-ne-dayuschuyu-narodu-vozmozhnosti-vosstat-1043845501.html

Вассерман: украинская "шляхта" выстроила систему, не дающую народу возможности восстать

Вассерман: украинская "шляхта" выстроила систему, не дающую народу возможности восстать

С Украиной сейчас происходит то, что было во времена так называемой "гетманщины", утверждает депутат Госдумы России Анатолий Вассерман. 31.01.2023, Sputnik Абхазия

2023-01-31T12:59+0300

2023-01-31T12:59+0300

2023-01-31T12:48+0300

радио

подкасты

россия

украина

спецоперация

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/01/1d/1043845339_0:0:2962:1666_1920x0_80_0_0_a1d34e459ea899de0c8e488c2db53156.jpg

Вассерман Вассерман

Во времена украинской "гетманщины" каждый очередной правитель приходил к власти под обещания восстановить хорошие отношения с Москвой, но затем он, придравшись к чему-нибудь, через год-другой пребывания в должности объявлял, что вверенная ему территория отделяется от России, а еще через пару лет начинались народные восстания под лозунгом воссоединения, полагает известный политический консультант, депутат Госдумы России Анатолий Вассерман.По словам Вассермана, Украина выродилась в террористическую организацию, где каждый "профессиональный украинец", который надеется извлечь собственную выгоду из отделения Украины от остальной России, действует против интересов большинства своих сограждан.

россия

украина

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

подкасты, россия, украина, спецоперация, политика, аудио