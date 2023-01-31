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Вассерман: украинская "шляхта" выстроила систему, не дающую народу возможности восстать
Вассерман: украинская "шляхта" выстроила систему, не дающую народу возможности восстать
С Украиной сейчас происходит то, что было во времена так называемой "гетманщины", утверждает депутат Госдумы России Анатолий Вассерман. 31.01.2023, Sputnik Абхазия
2023-01-31T12:59+0300
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Вассерман
Вассерман
Во времена украинской "гетманщины" каждый очередной правитель приходил к власти под обещания восстановить хорошие отношения с Москвой, но затем он, придравшись к чему-нибудь, через год-другой пребывания в должности объявлял, что вверенная ему территория отделяется от России, а еще через пару лет начинались народные восстания под лозунгом воссоединения, полагает известный политический консультант, депутат Госдумы России Анатолий Вассерман.По словам Вассермана, Украина выродилась в террористическую организацию, где каждый "профессиональный украинец", который надеется извлечь собственную выгоду из отделения Украины от остальной России, действует против интересов большинства своих сограждан.
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Вассерман: украинская "шляхта" выстроила систему, не дающую народу возможности восстать

12:59 31.01.2023
Радио
Вассерман
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С Украиной сейчас происходит то, что было во времена так называемой "гетманщины", утверждает депутат Госдумы России Анатолий Вассерман.
Во времена украинской "гетманщины" каждый очередной правитель приходил к власти под обещания восстановить хорошие отношения с Москвой, но затем он, придравшись к чему-нибудь, через год-другой пребывания в должности объявлял, что вверенная ему территория отделяется от России, а еще через пару лет начинались народные восстания под лозунгом воссоединения, полагает известный политический консультант, депутат Госдумы России Анатолий Вассерман.

"Сейчас процесс отделения Украины от остальной России сильно затянулся, поэтому украинская "шляхта" успела выстроить систему, почти не дающую народу возможности восстать против нее", – констатирует эксперт.

По словам Вассермана, Украина выродилась в террористическую организацию, где каждый "профессиональный украинец", который надеется извлечь собственную выгоду из отделения Украины от остальной России, действует против интересов большинства своих сограждан.
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