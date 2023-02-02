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Администрации районов Абхазии подписали соглашения с муниципалитетами Татарстана
Администрации районов Абхазии подписали соглашения с муниципалитетами Татарстана
Подписанные соглашения предполагают сотрудничество на всех уровнях муниципальной власти, в том числе обмен информацией, участие в совместной разработке... 02.02.2023, Sputnik Абхазия
2023-02-02T13:10+0300
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СУХУМ, 2 фев - Sputnik. Соглашения о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической, культурной и других сферах подписали Сухумская, Гагрская, Гудаутская администрации и муниципалитеты Татарстана. Документы подписали:
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татарстан, абхазия, политика

Администрации районов Абхазии подписали соглашения с муниципалитетами Татарстана

13:10 02.02.2023
© Foto / АПСНЫПРЕСС Муниципалитеты Абхазии и Татарстана подписали соглашения о сотрудничестве
Муниципалитеты Абхазии и Татарстана подписали соглашения о сотрудничестве - Sputnik Абхазия, 1920, 02.02.2023
© Foto / АПСНЫПРЕСС
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Подписанные соглашения предполагают сотрудничество на всех уровнях муниципальной власти, в том числе обмен информацией, участие в совместной разработке предложений, затрагивающих интересы местного самоуправления.
СУХУМ, 2 фев - Sputnik. Соглашения о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической, культурной и других сферах подписали Сухумская, Гагрская, Гудаутская администрации и муниципалитеты Татарстана.
Документы подписали:
глава Сухумского района Абхазии Алхас Читанава и глава Высокогорского района Татарстана Равиль Хисамутдинов,
первый замглавы Гагрского района Адамур Цишба и глава Тетюшского района Рамис Сафиуллов,
глава администрации Гудаутского района Баграт Боджгуа и заместитель главы Заинского района Петр Уразайкин.
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