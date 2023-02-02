https://sputnik-abkhazia.ru/20230202/administratsii-rayonov-abkhazii-podpisali-soglasheniya-s-munitsipalitetami-tatarstana-1043926987.html

Администрации районов Абхазии подписали соглашения с муниципалитетами Татарстана

Администрации районов Абхазии подписали соглашения с муниципалитетами Татарстана

Подписанные соглашения предполагают сотрудничество на всех уровнях муниципальной власти, в том числе обмен информацией, участие в совместной разработке... 02.02.2023, Sputnik Абхазия

2023-02-02T13:10+0300

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СУХУМ, 2 фев - Sputnik. Соглашения о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической, культурной и других сферах подписали Сухумская, Гагрская, Гудаутская администрации и муниципалитеты Татарстана. Документы подписали:

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