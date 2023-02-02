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Авиация уничтожила американскую и украинскую РЛС в Запорожской области
Авиация уничтожила американскую и украинскую РЛС в Запорожской области
Всего с начала спецоперации были уничтожены 381 украинский военный самолет, 206 вертолетов, 3001 беспилотный летательный аппарат. 02.02.2023, Sputnik Абхазия
2023-02-02T17:35+0300
2023-02-02T17:35+0300
2023-02-02T17:35+0300
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СУХУМ, 2 фев – Sputnik. Российская авиация уничтожила украинскую радиолокационную станцию 35Д6 и американскую AN/TPQ-37 в Запорожской области, сообщило Минобороны РФ.Кроме того, средства ПВО сбили четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и пять беспилотников в ЛНР, Харьковской и Херсонской областях.Всего с начала спецоперации были уничтожены 381 украинский военный самолет, 206 вертолетов, 3001 беспилотный летательный аппарат, 402 зенитных ракетных комплекса, 7719 танков и других боевых бронированных машин, 1003 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3981 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 8249 единиц специальной военной автомобильной техники.
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министерство обороны рф, россия, украина
министерство обороны рф, россия, украина
Авиация уничтожила американскую и украинскую РЛС в Запорожской области
Всего с начала спецоперации были уничтожены 381 украинский военный самолет, 206 вертолетов, 3001 беспилотный летательный аппарат.
СУХУМ, 2 фев – Sputnik. Российская авиация уничтожила украинскую радиолокационную станцию 35Д6 и американскую AN/TPQ-37 в Запорожской области, сообщило Минобороны РФ.
"Авиацией ВКС в районе Малокатериновки Запорожской области уничтожена радиолокационная станция обнаружения маловысотных целей 35Д6, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37", – говорится в сводке министерства.
Кроме того, средства ПВО сбили четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и пять беспилотников в ЛНР, Харьковской и Херсонской областях.
Всего с начала спецоперации были уничтожены 381 украинский военный самолет, 206 вертолетов, 3001 беспилотный летательный аппарат, 402 зенитных ракетных комплекса, 7719 танков и других боевых бронированных машин, 1003 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3981 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 8249 единиц специальной военной автомобильной техники.