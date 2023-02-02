https://sputnik-abkhazia.ru/20230202/aviatsiya-unichtozhila-amerikanskuyu-i-ukrainskuyu-rls-v-zaporozhskoy-oblasti-1043932875.html

Авиация уничтожила американскую и украинскую РЛС в Запорожской области

Авиация уничтожила американскую и украинскую РЛС в Запорожской области

Всего с начала спецоперации были уничтожены 381 украинский военный самолет, 206 вертолетов, 3001 беспилотный летательный аппарат. 02.02.2023, Sputnik Абхазия

2023-02-02T17:35+0300

2023-02-02T17:35+0300

2023-02-02T17:35+0300

военная спецоперация рф в донбассе

министерство обороны рф

россия

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/0c/1c/1043374410_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_4d89469e58011cd302335c6088fab911.jpg

СУХУМ, 2 фев – Sputnik. Российская авиация уничтожила украинскую радиолокационную станцию 35Д6 и американскую AN/TPQ-37 в Запорожской области, сообщило Минобороны РФ.Кроме того, средства ПВО сбили четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и пять беспилотников в ЛНР, Харьковской и Херсонской областях.Всего с начала спецоперации были уничтожены 381 украинский военный самолет, 206 вертолетов, 3001 беспилотный летательный аппарат, 402 зенитных ракетных комплекса, 7719 танков и других боевых бронированных машин, 1003 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3981 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 8249 единиц специальной военной автомобильной техники.

россия

украина

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

министерство обороны рф, россия, украина