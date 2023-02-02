https://sputnik-abkhazia.ru/20230202/glavnyy-chetverg-maliya-ob-oplate-za-svet-profitsite-i-byudzhete-gudautskogo-rayona-1043933051.html

Главный четверг: Малия об оплате за свет, профиците и бюджете Гудаутского района

Главный четверг: Малия об оплате за свет, профиците и бюджете Гудаутского района

Как местное Собрание и районные власти решают актуальные проблемы Гудаутского района, как депутаты взаимодействуют с жителями, и о планах, которые постараются... 02.02.2023, Sputnik Абхазия

2023-02-02T18:15+0300

2023-02-02T18:15+0300

2023-02-02T18:27+0300

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Главный четверг: Малия об оплате за свет, профицитных деньгах и бюджете Гудаутского района Главный четверг: Малия об оплате за свет, профицитных деньгах и бюджете Гудаутского района

Похвастаться нечем, сказал Малия, оценивая ситуацию с оплатой, а также подачей электроэнергии. По показателям оплаты потребленной электроэнергии Гудаутский район на предпоследнем месте среди других районов и городов республики.Глава Собрания Гудаутского района рассказал о ситуации с водоснабжением, состоянии дорог, какие работы предусмотрены по Инвестпрограмме.Говоря об итогах курортного сезона 2022 года и пополнении бюджета, Малия сказал, что 144 миллиона 784 тысячи рублей профицитной суммы были в основном распределены на благоустройство города, также обсудят, куда направить оставшиеся более 60 миллионов рублей.В 2023 году районный бюджет Гудауты составляет 609 миллионов рублей, большая часть из этой суммы, по словам Малия, будет направлена на выдачу заработной платы.Полная версия беседы в аудиофайле

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