https://sputnik-abkhazia.ru/20230202/intervyu-s-vitse-premerom-zhilprogramma-pomosch-bezhentsam-i-voprosy-bezopasnosti-1043910886.html

Интервью с вице-премьером: жилпрограмма, помощь беженцам и вопросы безопасности

Интервью с вице-премьером: жилпрограмма, помощь беженцам и вопросы безопасности

Вице-премьер Абхазии Сергей Пустовалов рассказал о жилищной программе, которая уже несколько лет работает в республике, помощи беженцам из Донбасса и об... 02.02.2023, Sputnik Абхазия

2023-02-02T16:00+0300

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Президентская жилищная программа в Абхазии действует уже несколько лет. В рамках нее инвалиды I группы, инвалиды-участники Отечественной войны народа Абхазии, сироты и многодетные семьи могут претендовать на получение денежных средств для приобретения жилья.По словам вице-премьера Сергея Пустовалова, на сегодняшний день в очереди на получение жилья стоят более 400 заявителей. За 2021 и 2022 годы всего было рассмотрено 177 заявлений желающих участвовать в программе Жилище 2022. Из них денежные средства получил 101 человек. Отказано 64 заявителям по тем или иным причинам, отложено на дополнительную проверку 12 заявлений."Больше всего заявлений рассмотрено по тем категориям, которые являются приоритетными – инвалиды I группы, в том числе участники Отечественной войны народа Абхазии", – отметил Пустовалов.По словам вице-премьера, ресурсы государства ограничены, на реализацию программы в 2022 году было выделено 40 млн. руб., и на эти средства невозможно помочь всем нуждающимся.Подробнее о том, как программа будет реализовываться в 2023 году, как Абхазия помогает беженцам из Донбасса и как усиливает собственную обороноспособность, смотрите в интервью.

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