https://sputnik-abkhazia.ru/20230202/io-gendirektora-chernomorenergo-podal-v-otstavku--1043925052.html

И.о. гендиректора "Черноморэнерго" подал в отставку

И.о. гендиректора "Черноморэнерго" подал в отставку

СУХУМ, 2 фев – Sputnik. И.о. гендиректора "Черноморэнерго" Зураб Багапш написал заявление об уходе по собственному желанию 1 февраля. 02.02.2023, Sputnik Абхазия

2023-02-02T12:03+0300

2023-02-02T12:03+0300

2023-02-02T12:29+0300

энергетическая отрасль абхазии

черноморэнерго

абхазия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/03/09/1031981406_0:118:2001:1243_1920x0_80_0_0_eaebd705604975067548cf1c0ffa3ea1.jpg

СУХУМ, 2 фев – Sputnik. И.о. гендиректора "Черноморэнерго" Зураб Багапш написал заявление об уходе по собственному желанию 1 февраля.Багапш был назначен главой предприятия 17 октября 2022 года.С 1 февраля в Абхазии действует график отключения электричества. В некоторых частях республики света нет по семь часов в сутки. Изменения коснулись всех потребителей – и западной части страны, которая питается от перетока из России, и абонентов восточных районов республики, которые получают электроэнергию от ИнгурГЭС.

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

черноморэнерго, абхазия