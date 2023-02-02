https://sputnik-abkhazia.ru/20230202/io-gendirektora-chernomorenergo-podal-v-otstavku--1043925052.html
И.о. гендиректора "Черноморэнерго" подал в отставку
И.о. гендиректора "Черноморэнерго" подал в отставку
СУХУМ, 2 фев – Sputnik. И.о. гендиректора "Черноморэнерго" Зураб Багапш написал заявление об уходе по собственному желанию 1 февраля. 02.02.2023, Sputnik Абхазия
2023-02-02T12:03+0300
2023-02-02T12:03+0300
2023-02-02T12:29+0300
энергетическая отрасль абхазии
черноморэнерго
абхазия
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СУХУМ, 2 фев – Sputnik. И.о. гендиректора "Черноморэнерго" Зураб Багапш написал заявление об уходе по собственному желанию 1 февраля.Багапш был назначен главой предприятия 17 октября 2022 года.С 1 февраля в Абхазии действует график отключения электричества. В некоторых частях республики света нет по семь часов в сутки. Изменения коснулись всех потребителей – и западной части страны, которая питается от перетока из России, и абонентов восточных районов республики, которые получают электроэнергию от ИнгурГЭС.
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черноморэнерго, абхазия
И.о. гендиректора "Черноморэнерго" подал в отставку
12:03 02.02.2023 (обновлено: 12:29 02.02.2023)
СУХУМ, 2 фев – Sputnik. И.о. гендиректора "Черноморэнерго" Зураб Багапш написал заявление об уходе по собственному желанию 1 февраля.
Его обязанности со 2 февраля будет исполнять заместитель по распределительным сетям Рамин Зингишвили.
Багапш был назначен главой предприятия 17 октября 2022 года.
С 1 февраля в Абхазии действует график отключения электричества. В некоторых частях республики света нет по семь часов в сутки. Изменения коснулись всех потребителей – и западной части страны, которая питается от перетока из России, и абонентов восточных районов республики, которые получают электроэнергию от ИнгурГЭС.