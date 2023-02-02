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Лавров: Запад хотел бы превратить Грузию в "раздражитель" для России
Лавров: Запад хотел бы превратить Грузию в "раздражитель" для России
Страны Запада неоднократно призывали власти Грузии открыть второй фронт против России. 02.02.2023, Sputnik Абхазия
2023-02-02T11:55+0300
2023-02-02T11:55+0300
2023-02-02T12:13+0300
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сша
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СУХУМ, 2 фев – Sputnik. Правительство Грузии в ответ на беспрецедентное давление Запада с требованиями санкций против России руководствуется национальными интересами, Запад хотел бы превратить Грузию в "раздражитель" для РФ, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.Он добавил, что это "отвечает интересам грузинского государства и грузинского народа"."Но то, что Грузию тоже хотели бы превратить в очередной "раздражитель", вернуть ситуацию к тем саакашвилевским агрессивным временам, у меня сомнений нет", –подчеркнул глава МИД РФ.
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грузия, сша, политика, сергей лавров
грузия, сша, политика, сергей лавров
Лавров: Запад хотел бы превратить Грузию в "раздражитель" для России
11:55 02.02.2023 (обновлено: 12:13 02.02.2023)
Страны Запада неоднократно призывали власти Грузии открыть второй фронт против России.
СУХУМ, 2 фев – Sputnik. Правительство Грузии в ответ на беспрецедентное давление Запада с требованиями санкций против России руководствуется национальными интересами, Запад хотел бы превратить Грузию в "раздражитель" для РФ, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Сейчас в Грузии наряду с президентом... есть правительство, ...которые в ответ на беспрецедентное давление с требованием присоединиться к санкциям, открыть второй фронт, там уже даже такая терминология пошла, они (премьер-министр и правительство Грузии - ред.) говорят: "Вы знаете, мы руководствуемся своими национальными интересами. У нас торговля с Россией, у нас туризм, и энергоносители мы получаем", – сказал Лавров в интервью телеканалу "Россия 24" и агентству РИА Новости.
Он добавил, что это "отвечает интересам грузинского государства и грузинского народа".
"Но то, что Грузию тоже хотели бы превратить в очередной "раздражитель", вернуть ситуацию к тем саакашвилевским агрессивным временам, у меня сомнений нет", –подчеркнул глава МИД РФ.