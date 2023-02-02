Лавров: Запад хотел бы превратить Грузию в "раздражитель" для России

"Сейчас в Грузии наряду с президентом... есть правительство, ...которые в ответ на беспрецедентное давление с требованием присоединиться к санкциям, открыть второй фронт, там уже даже такая терминология пошла, они (премьер-министр и правительство Грузии - ред.) говорят: "Вы знаете, мы руководствуемся своими национальными интересами. У нас торговля с Россией, у нас туризм, и энергоносители мы получаем", – сказал Лавров в интервью телеканалу "Россия 24" и агентству РИА Новости.