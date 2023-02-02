https://sputnik-abkhazia.ru/20230202/meditsatsentr-mid-abkhazii-planiruyut-otkryt-v-moskve-1043930204.html

Медиацентр МИД Абхазии планируют открыть в Москве

Медиацентр МИД Абхазии планируют открыть в Москве

В четверг, 2 февраля, прошло онлайн-совещание министра иностранных дел Инала Ардзинба с коллективом посольства Абхазии в России при участии посла Алхаса... 02.02.2023, Sputnik Абхазия

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мид абхазии

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россия

инал ардзинба

алхас квициниа

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СУХУМ, 2 фев - Sputnik. В Москве планируется открытие Медиацентра МИД Абхазии совместно с Россотрудничеством и МИА "Россия сегодня". Этот вопрос обсуждался на онлайн-совещании министра иностранных дел Инал Ардзинба с сотрудниками посольства Абхазии в России. На совещании также обсуждались вопросы улучшения материально-технического оснащения посольства. Отмечается, что для каждого сотрудника посольства подготовлены должностные инструкции. Между сотрудниками осуществлено распределение координирующей работы с посольствами иностранных государств в России, с которыми у Абхазии не установлены дипломатические отношения.

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