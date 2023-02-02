https://sputnik-abkhazia.ru/20230202/meditsatsentr-mid-abkhazii-planiruyut-otkryt-v-moskve-1043930204.html
Медиацентр МИД Абхазии планируют открыть в Москве
Медиацентр МИД Абхазии планируют открыть в Москве
В четверг, 2 февраля, прошло онлайн-совещание министра иностранных дел Инала Ардзинба с коллективом посольства Абхазии в России при участии посла Алхаса... 02.02.2023, Sputnik Абхазия
2023-02-02T19:35+0300
2023-02-02T19:35+0300
2023-02-02T20:08+0300
мид абхазии
в абхазии
москва
россия
инал ардзинба
алхас квициниа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/07/0c/1040204682_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e39c961d34f95690046dead4d4509651.jpg
СУХУМ, 2 фев - Sputnik. В Москве планируется открытие Медиацентра МИД Абхазии совместно с Россотрудничеством и МИА "Россия сегодня". Этот вопрос обсуждался на онлайн-совещании министра иностранных дел Инал Ардзинба с сотрудниками посольства Абхазии в России. На совещании также обсуждались вопросы улучшения материально-технического оснащения посольства. Отмечается, что для каждого сотрудника посольства подготовлены должностные инструкции. Между сотрудниками осуществлено распределение координирующей работы с посольствами иностранных государств в России, с которыми у Абхазии не установлены дипломатические отношения.
москва
россия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/07/0c/1040204682_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_a429c31571dc2c6e8aec60bd4631a19a.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
мид абхазии, москва, россия, инал ардзинба, алхас квициниа
мид абхазии, москва, россия, инал ардзинба, алхас квициниа
Медиацентр МИД Абхазии планируют открыть в Москве
19:35 02.02.2023 (обновлено: 20:08 02.02.2023)
В четверг, 2 февраля, прошло онлайн-совещание министра иностранных дел Инала Ардзинба с коллективом посольства Абхазии в России при участии посла Алхаса Квициниа.
СУХУМ, 2 фев - Sputnik. В Москве планируется открытие Медиацентра МИД Абхазии совместно с Россотрудничеством и МИА "Россия сегодня". Этот вопрос обсуждался на онлайн-совещании министра иностранных дел Инал Ардзинба с сотрудниками посольства Абхазии в России.
Кроме того, обсуждались вопросы выделения земельных участков в Москве и Московской области для строительства нового здания посольства и возведения Храма Симона Кананита.
На совещании также обсуждались вопросы улучшения материально-технического оснащения посольства.
Отмечается, что для каждого сотрудника посольства подготовлены должностные инструкции. Между сотрудниками осуществлено распределение координирующей работы с посольствами иностранных государств в России, с которыми у Абхазии не установлены дипломатические отношения.