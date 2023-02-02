https://sputnik-abkhazia.ru/20230202/o-tselyakh-spetsoperatsii-i-davlenii-zapada-sergey-lavrov-dal-intervyu-ria-novosti-1043926622.html

О целях спецоперации и давлении Запада: Сергей Лавров дал интервью РИА Новости

О целях спецоперации и давлении Запада: Сергей Лавров дал интервью РИА Новости

Министр иностранных дел Сергей Лавров дал большое интервью журналисту и генеральному директору международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву. 02.02.2023, Sputnik Абхазия

2023-02-02T12:38+0300

2023-02-02T12:38+0300

2023-02-02T13:33+0300

военная спецоперация рф в донбассе

сергей лавров

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СУХУМ, 2 фев – Sputnik. В начале интервью Лавров подчеркнул, что цель России, в том числе военных и дипломатов, — решить "важнейшие задачи обеспечения нашей самостоятельности, обеспечения интересов нашей культуры, тех людей, которые хотят быть частью русской культуры". Министр напомнил, что страны Запада заставили президента Украины Владимира Зеленского отказаться от переговоров, несмотря на то, что в самом начале была возможность разрешить ситуацию политическим путем. С тех пор киевский режим подталкивают к продолжению военных действий, постоянно звучат обещания победы на поле боя.Ключевые заявления главы МИД — в материале РИА Новости.О спецоперацииМосква стремится отодвинуть украинские войска на расстояние, безопасное для территории РФ."Если сейчас мы стремимся отодвинуть артиллерию украинских вооруженных сил на такое расстояние, которое не будет создавать угрозу для наших территорий, то чем дальнобойнее оружие поставляется киевскому режиму, тем дальше нужно будет его отодвигать от территорий, которые являются нашей страной", – отметил Лавров. Он подчеркнул, что президент России Владимир Путин подробнейшим образом объяснил цели, причины и неизбежность специальной военной операции."Причем сделал это не просто внезапно, а после долгих восьми лет, даже больше восьми лет, начиная с мюнхенской речи 2007 года, многих-многих лет разъяснений Западу, что они рулят не в том направлении и подрывают все то, что они сами же обязались выполнять, включая неделимость безопасности в Европе", – добавил министр. О роли НАТОРоссия видит, как против нее воюет вся НАТО, разговоры о том, что альянс не воюет, а только вооружает, смешны, отметил глава МИД. "Против нас воюет вся НАТО, и здесь какие-то разговоры и заклинания о том, что "мы не воюем, а только вооружаем", — это смешно", - сказал Лавров. Поставки Западом современной военной техники Киеву, видимо, будут производиться вместе с иностранными боевыми расчетами, рассказал Сергей Лавров. "Все виды вооружений, которые сейчас уже переданы частично и особенно те, которые анонсированы, по оценке специалистов, невозможно, чтобы на этих системах работали украинцы, обученные или пройдя какие-то курсы двухмесячные. <...> Есть системы, согласно специалистам, которым невозможно обучить в обозримые сроки, и если их поставляют, то скорее всего, это будет делаться совместно с расчетами боевыми. Видимо, их будут на время отпускать в отпуск из армии и оформлять наемниками", - заявил Лавров в интервью.О неонацизме на Украине и ЗападеЗапад стремится нанести России такое поражение, чтобы она десятилетиями не могла оправиться, что это, если не попытка решить "русский вопрос", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.Он добавил, что по словам Урсулы фон дер Ляйен, итогом войны должно стать поражение России, и "такое поражение, чтобы она десятилетия, долгие десятилетия, не могла восстановить свою экономику". Россия не отказывается от переговоровПри этом, по словам министра иностранных дел, тезис о том, что Россия отказывается от переговоров по Украине - ложь, Москва продолжит опровергать этот и другие фейки."Нашей дипломатии есть чем заниматься, постоянно, повседневно разъяснять то, что происходит, развенчивать ложь, особенно ложь, которая сейчас звучит насчет нашего отказа вести переговоры", - заявил Лавров.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230202/intervyu-sergeya-lavrova-dmitriyu-kiselevu-pryamaya-translyatsiya--1043915456.html

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сергей лавров, мид рф, сша, нато, украина, политика