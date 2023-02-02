https://sputnik-abkhazia.ru/20230202/priem-zayavleniy-na-rossiyskie-zagranpasporta-novogo-obraztsa-priostanovlen-so-2-fevralya-1043927862.html
Прием заявлений на российские загранпаспорта нового образца приостановлен со 2 февраля
Прием заявлений на российские загранпаспорта нового образца приостановлен со 2 февраля
Портал госуслуг в конце января начал предупреждать жителей российских регионов о приостановке выдачи загранпаспортов нового образца до второй половины марта по... 02.02.2023, Sputnik Абхазия
2023-02-02T14:45+0300
2023-02-02T14:45+0300
2023-02-02T14:53+0300
паспорт
биометрические паспорта
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в мире
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СУХУМ, 2 фев – Sputnik. Прием заявлений на "Госуслугах" на выпуск загранпаспортов нового образца с электронным носителем информации временно приостановлен со 2 февраля, говорится в сообщении, опубликованном на портале.Уточняется, что если пользователь уже подал заявление на получение загранпаспорта нового образца через "Госуслуги", то нужно дождаться ответа от ведомства и действовать согласно инструкции в ответе. В случае подачи заявления не через портал, стоит обратиться в подразделение по вопросам миграции по месту подачи заявления на оформление паспорта.Загранпаспорт нового образца – биометрический, он рассчитан на срок службы 10 лет. На своей титульной странице такой паспорт содержит микрочип со сведениями о владельце и его биометрическими данными: сканами отпечатков пальцев.
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паспорт, биометрические паспорта, россия, в мире
паспорт, биометрические паспорта, россия, в мире
Прием заявлений на российские загранпаспорта нового образца приостановлен со 2 февраля
14:45 02.02.2023 (обновлено: 14:53 02.02.2023)
Портал госуслуг в конце января начал предупреждать жителей российских регионов о приостановке выдачи загранпаспортов нового образца до второй половины марта по техническим причинам со стороны "Гознака".
СУХУМ, 2 фев – Sputnik. Прием заявлений на "Госуслугах" на выпуск загранпаспортов нового образца с электронным носителем информации временно приостановлен со 2 февраля, говорится в сообщении, опубликованном на портале.
"Со 2 февраля прием заявлений на выпуск загранпаспортов нового образца с электронным носителем информации временно приостановлен", – говорится в объявлении, размещенном на портале в четверг.
Уточняется, что если пользователь уже подал заявление на получение загранпаспорта нового образца через "Госуслуги", то нужно дождаться ответа от ведомства и действовать согласно инструкции в ответе.
В случае подачи заявления не через портал, стоит обратиться в подразделение по вопросам миграции по месту подачи заявления на оформление паспорта.
Загранпаспорт нового образца – биометрический, он рассчитан на срок службы 10 лет.
На своей титульной странице такой паспорт содержит микрочип со сведениями о владельце и его биометрическими данными: сканами отпечатков пальцев.