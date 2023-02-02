https://sputnik-abkhazia.ru/20230202/putin-u-rossii-est-chem-otvetit-tem-kto-ey-ugrozhaet-1043936066.html

Путин: у России есть чем ответить тем, кто ей угрожает

Путин: у России есть чем ответить тем, кто ей угрожает

Готовность идти до конца ради Отечества и правды заключается в характере российского многонационального народа, заявил Владимир Путин. 02.02.2023, Sputnik Абхазия

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владимир путин

вов

сталинградская битва (1942-1943)

россия

политика

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СУХУМ, 2 фев - Sputnik. У России есть чем ответить тем, кто ей угрожает, заявил Владимир Путин во время выступления на концерте, посвященном 80-летию Сталинградской битвы.Президент России отметил, что это памятное событие стало сражением не просто за город, а за существование истерзанной, но непокоренной страны. По его словам, тогда определялся исход не только Великой Отечественной, но и всей Второй мировой войны.По его словам, Сталинградская битва стала "символом несокрушимости нашего народа" и "самой силой жизни". Поэтому моральный долг перед солдатами-победителями — бережно хранить память об этом подвиге и не допускать искажения истории, подчеркнул президент.Глава государства также заявил, что нацизм в современном обличье представляет опасность для России, в связи с чем приходится давать отпор агрессии со стороны коллективного Запада. Он отметил, что сейчас Москве вновь угрожают немецкими танками Leopard, а также планируют воевать с ней на территории Украины руками бандеровцев. По его словам, те, кто втягивают Германию в новую конфронтацию с Россией и надеются победить, не осознают, что современное противостояние будет совсем другим."Но у нас есть чем ответить — и применением бронетехники дело не закончится. Все должны это понимать", — сказал Путин.По его словам, Россия сохранила большое количество дружественных ей стран во всем мире, несмотря на усилия западных элит. Президент подчеркнул, что речь идет в том числе о союзниках на Американском континенте и в Европе.

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владимир путин, вов, сталинградская битва (1942-1943), россия, политика