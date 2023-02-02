https://sputnik-abkhazia.ru/20230202/takie-obstoyatelstva-medvenskiy-i-pavlov-o-stalingradskoy-bitve-1043919409.html
Такие обстоятельства: Медвенский и Павлов о Сталинградской битве
Такие обстоятельства: Медвенский и Павлов о Сталинградской битве
Об истории Сталинградской битвы, о выходцах из Абхазии, которые принимали в ней участие, а также о важности преемственности памяти поколений в эфире радио... 02.02.2023, Sputnik Абхазия
2023-02-02T13:40+0300
2023-02-02T13:40+0300
2023-02-02T14:37+0300
радио
подкасты
такие обстоятельства
сталинградская битва (1942-1943)
вторая мировая война (1939-1945)
великая отечественная война (1941-1945)
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Такие обстоятельства: Медвенский и Павлов о Сталинградской битве
Такие обстоятельства: Медвенский и Павлов о Сталинградской битве
В Сталинградской битве, которая началась 17 июля 1942 года и закончилась 2 февраля 1943-го, участвовало более двух миллионов человек, в том числе армии Германии, Италии, Румынии, Венгрии и Хорватии. Жертвами стали более миллиона человек. Одной из главных целей войск Германии было установление контроля над Кавказом и всем аграрным югом Советского Союза.Историк Николай Медвенский в эфире радио Sputnik рассказал, почему победа в Сталинградской битве считается переломным моментом в истории всей Второй мировой войны. Представитель Россотрудничества в Абхазии Евгений Павлов в беседе отметил, что историческая память в Абхазии хранится так, что этому нужно поучиться.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.
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Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
подкасты, такие обстоятельства, сталинградская битва (1942-1943), вторая мировая война (1939-1945), великая отечественная война (1941-1945), аудио
подкасты, такие обстоятельства, сталинградская битва (1942-1943), вторая мировая война (1939-1945), великая отечественная война (1941-1945), аудио
Такие обстоятельства: Медвенский и Павлов о Сталинградской битве
13:40 02.02.2023 (обновлено: 14:37 02.02.2023)
Об истории Сталинградской битвы, о выходцах из Абхазии, которые принимали в ней участие, а также о важности преемственности памяти поколений в эфире радио Sputnik рассказали историк Николай Медвенский и представитель Россотрудничества в Абхазии Евгений Павлов.
В Сталинградской битве, которая началась 17 июля 1942 года и закончилась 2 февраля 1943-го, участвовало более двух миллионов человек, в том числе армии Германии, Италии, Румынии, Венгрии и Хорватии. Жертвами стали более миллиона человек. Одной из главных целей войск Германии было установление контроля над Кавказом и всем аграрным югом Советского Союза.
Историк Николай Медвенский в эфире радио Sputnik рассказал, почему победа в Сталинградской битве считается переломным моментом в истории всей Второй мировой войны. Представитель Россотрудничества в Абхазии Евгений Павлов в беседе отметил, что историческая память в Абхазии хранится так, что этому нужно поучиться.
Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.