https://sputnik-abkhazia.ru/20230202/takie-obstoyatelstva-medvenskiy-i-pavlov-o-stalingradskoy-bitve-1043919409.html

Такие обстоятельства: Медвенский и Павлов о Сталинградской битве

Такие обстоятельства: Медвенский и Павлов о Сталинградской битве

Об истории Сталинградской битвы, о выходцах из Абхазии, которые принимали в ней участие, а также о важности преемственности памяти поколений в эфире радио... 02.02.2023, Sputnik Абхазия

2023-02-02T13:40+0300

2023-02-02T13:40+0300

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Такие обстоятельства: Медвенский и Павлов о Сталинградской битве Такие обстоятельства: Медвенский и Павлов о Сталинградской битве

В Сталинградской битве, которая началась 17 июля 1942 года и закончилась 2 февраля 1943-го, участвовало более двух миллионов человек, в том числе армии Германии, Италии, Румынии, Венгрии и Хорватии. Жертвами стали более миллиона человек. Одной из главных целей войск Германии было установление контроля над Кавказом и всем аграрным югом Советского Союза.Историк Николай Медвенский в эфире радио Sputnik рассказал, почему победа в Сталинградской битве считается переломным моментом в истории всей Второй мировой войны. Представитель Россотрудничества в Абхазии Евгений Павлов в беседе отметил, что историческая память в Абхазии хранится так, что этому нужно поучиться.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.

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2023

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Sputnik Абхазия

подкасты, такие обстоятельства, сталинградская битва (1942-1943), вторая мировая война (1939-1945), великая отечественная война (1941-1945), аудио