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Такие обстоятельства: Шалашаа о развитии цитрусоводства в Абхазии
Такие обстоятельства: Шалашаа о развитии цитрусоводства в Абхазии
Директор Института экономики и права АНА, доктор экономических наук Заур Шалашаа в эфире радио Sputnik рассказал 02.02.2023, Sputnik Абхазия
2023-02-02T11:10+0300
2023-02-02T11:10+0300
2023-02-02T11:09+0300
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Такие обстоятельства: Шалашаа о развитии цитрусоводства в Абхазии
Такие обстоятельства: Шалашаа о развитии цитрусоводства в Абхазии
Президент Абхазии поручил правительству изучить состояние производства и выращивания цитрусовых; ознакомиться с объемами цитрусовых, которые производились в советское время и достичь этих показателей. Своим мнением о том, как осуществить эти планы, в эфире радио Sputnik поделился директор Института экономики и права АНА Заур Шалашаа. Подробности слушайте в аудиофайле.
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подкасты, такие обстоятельства, сельское хозяйство, абхазия, экономика, президент, аудио
подкасты, такие обстоятельства, сельское хозяйство, абхазия, экономика, президент, аудио
Такие обстоятельства: Шалашаа о развитии цитрусоводства в Абхазии
Директор Института экономики и права АНА, доктор экономических наук Заур Шалашаа в эфире радио Sputnik рассказал
Президент Абхазии поручил правительству изучить состояние производства и выращивания цитрусовых; ознакомиться с объемами цитрусовых, которые производились в советское время и достичь этих показателей. Своим мнением о том, как осуществить эти планы, в эфире радио Sputnik поделился директор Института экономики и права АНА Заур Шалашаа.
"Эта проблема актуальна в послевоенный период. Развитие сельского хозяйства в Абхазии - это приоритет развития национальной экономики в разработанной еще в 2016 году стратегии развития до 2025 года. Плюс к нему - переработка сельхозпродукции на местах. Чтобы достичь те показатели, о которых сказал президент, чтобы хотя бы приблизиться к довоенному уровню, нужно сделать несколько шагов. Прежде всего необходимо, чтобы в каждом населенном пункте Абхазии были разработаны собственные краткосрочные программы развития хотя бы на один-два года. Там как раз должно быть выявлено, какие у нас есть земельные участки, в чем ведении они находятся", - сказал Шалашаа.
Подробности слушайте в аудиофайле.