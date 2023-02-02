Такие обстоятельства: Шалашаа о развитии цитрусоводства в Абхазии



"Эта проблема актуальна в послевоенный период. Развитие сельского хозяйства в Абхазии - это приоритет развития национальной экономики в разработанной еще в 2016 году стратегии развития до 2025 года. Плюс к нему - переработка сельхозпродукции на местах. Чтобы достичь те показатели, о которых сказал президент, чтобы хотя бы приблизиться к довоенному уровню, нужно сделать несколько шагов. Прежде всего необходимо, чтобы в каждом населенном пункте Абхазии были разработаны собственные краткосрочные программы развития хотя бы на один-два года. Там как раз должно быть выявлено, какие у нас есть земельные участки, в чем ведении они находятся", - сказал Шалашаа.