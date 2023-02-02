https://sputnik-abkhazia.ru/20230202/v-vodokanale-rasskazali-kak-grafik-otklyucheniya-elektrichestva-vliyaet-na-podachu-vody-1043928149.html

В "Водоканале" рассказали, как график отключения электричества влияет на подачу воды

В "Водоканале" рассказали, как график отключения электричества влияет на подачу воды

По графику веерных отключений электричества, введенному в Абхазии с 1 февраля, у потребителей нет света от пяти до семи часов в сутки. 02.02.2023, Sputnik Абхазия

2023-02-02T15:25+0300

2023-02-02T15:25+0300

2023-02-02T15:25+0300

энергетическая отрасль абхазии

водоканалы

водоканал абхазии

сухум

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СУХУМ, 2 фев – Sputnik. Насосные станции "Водоканала" выключаются по графику отключения электричества, резервуары, расположенные на Гумисте, не успевают наполниться, рассказал главный инженер сухумского "Водоканала" Мераб Анкваб в интервью радио Sputnik.Он также рассказал, что ведутся переговоры с участием РУП "Черноморэнерго" о том, чтобы обеспечение электричеством "Водоканала" не прерывалось.

сухум

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