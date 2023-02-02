https://sputnik-abkhazia.ru/20230202/v-vodokanale-rasskazali-kak-grafik-otklyucheniya-elektrichestva-vliyaet-na-podachu-vody-1043928149.html
В "Водоканале" рассказали, как график отключения электричества влияет на подачу воды
В "Водоканале" рассказали, как график отключения электричества влияет на подачу воды
По графику веерных отключений электричества, введенному в Абхазии с 1 февраля, у потребителей нет света от пяти до семи часов в сутки. 02.02.2023, Sputnik Абхазия
2023-02-02T15:25+0300
2023-02-02T15:25+0300
2023-02-02T15:25+0300
энергетическая отрасль абхазии
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СУХУМ, 2 фев – Sputnik. Насосные станции "Водоканала" выключаются по графику отключения электричества, резервуары, расположенные на Гумисте, не успевают наполниться, рассказал главный инженер сухумского "Водоканала" Мераб Анкваб в интервью радио Sputnik.Он также рассказал, что ведутся переговоры с участием РУП "Черноморэнерго" о том, чтобы обеспечение электричеством "Водоканала" не прерывалось.
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водоканалы, водоканал абхазии, сухум
водоканалы, водоканал абхазии, сухум
В "Водоканале" рассказали, как график отключения электричества влияет на подачу воды
По графику веерных отключений электричества, введенному в Абхазии с 1 февраля, у потребителей нет света от пяти до семи часов в сутки.
СУХУМ, 2 фев – Sputnik. Насосные станции "Водоканала" выключаются по графику отключения электричества, резервуары, расположенные на Гумисте, не успевают наполниться, рассказал главный инженер сухумского "Водоканала" Мераб Анкваб в интервью радио Sputnik.
"Для того, чтобы вода поднялась до последних этажей домов, необходимо до трех часов работы насосов. Но после того как эти три часа истекают, нам снова отключают электричество. Помимо этого, иногда качество электроэнергии не соответствует необходимым показателям. Там, где нужно 10 киловольт, доходит 8,8 или 9 киловольт, этого недостаточно для работы новых насосов, которые стоят на Гумисте", – говорит Анкваб.
Он также рассказал, что ведутся переговоры с участием РУП "Черноморэнерго" о том, чтобы обеспечение электричеством "Водоканала" не прерывалось.