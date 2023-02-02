https://sputnik-abkhazia.ru/20230202/vystuplenie-putina-na-kontserte-v-chest-80-letiya-stalingradskoy-bitvy-pryamaya-translyatsiya-1043929808.html
Выступление Путина на концерте в честь 80-летия Сталинградской битвы: трансляция завершена
Выступление Путина на концерте в честь 80-летия Сталинградской битвы: трансляция завершена
Президент России Владимир Путин примет участие в праздничном концерте в честь 80-летия Сталинградской битвы. 02.02.2023, Sputnik Абхазия
2023-02-02T16:25+0300
2023-02-02T16:25+0300
2023-02-02T18:55+0300
видео
мультимедиа
россия
владимир путин
сталинградская битва (1942-1943)
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Сталинградская битва (17 июля 1942 года – 2 февраля 1943 года) по масштабу, длительности и количеству участников стала одной из крупнейших в период Великой Отечественной войны. Бои за город на Волге продолжались 200 дней и ночей.
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видео, мультимедиа, россия, владимир путин, сталинградская битва (1942-1943), видео
видео, мультимедиа, россия, владимир путин, сталинградская битва (1942-1943), видео
Выступление Путина на концерте в честь 80-летия Сталинградской битвы: трансляция завершена
16:25 02.02.2023 (обновлено: 18:55 02.02.2023)
Президент России Владимир Путин примет участие в праздничном концерте в честь 80-летия Сталинградской битвы.
Сталинградская битва (17 июля 1942 года – 2 февраля 1943 года) по масштабу, длительности и количеству участников стала одной из крупнейших в период Великой Отечественной войны. Бои за город на Волге продолжались 200 дней и ночей.