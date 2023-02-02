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Житель Азербайджана задержан сотрудниками наркоконтроля МВД Абхазии

Житель Азербайджана задержан сотрудниками наркоконтроля МВД Абхазии

Наркодилеру грозит длительное заключение вплоть до пожизненного. 02.02.2023, Sputnik Абхазия

2023-02-02T19:00+0300

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СУХУМ, 2 фев - Sputnik. Житель Азербайджана Джейхун Гусейнов задержан сотрудниками наркоконтроля МВД Абхазии. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. При личном досмотре у него изъяли 15 свертков метадона. Две тайные закладки обнаружили на набережной махаджиров в Сухуме. Всего у наркодилера изъяли 14 грамм метадона. Его обвиняют в незаконных приобретении, хранении, перевозке с целью сбыта наркотических средств в особо крупном размере. Гусейнов арестован, ему грозит лишение свободы вплоть до пожизненного.

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