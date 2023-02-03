https://sputnik-abkhazia.ru/20230203/advokat-zayavil-chto-sostoyanie-zdorovya-marata-kasema-v-rizhskoy-tyurme-kriticheskoe-1043948273.html
Адвокат заявил, что состояние здоровья Марата Касема в рижской тюрьме критическое
Адвокат заявил, что состояние здоровья Марата Касема в рижской тюрьме критическое
Адвокат Касема считает, что следствие оказывает давление на обвиняемого с целью добиться признательных показаний, готовит жалобу и требует медицинского... 03.02.2023, Sputnik Абхазия
2023-02-03T16:55+0300
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СУУХМ, 3 фев - Sputnik. Адвокат Марата Касема заявил, что условия содержания в тюрьме его подзащитного попадают под действие Конвенции по предотвращению пыток, пишет Telegram-канал Sputnik Ближнее зарубежье. По данным адвоката, Касему приходится из-за проблем с дыханием открывать в камере окно, при этом спать в шапке и верхней одежде. Кроме того, обострились и хронические заболевания — из-за подагры отказывают пальцы на ногах. Адвокат отмечает, что на жалобы журналиста и стуки в дверь не реагируют, ему разрешили позвонить адвокату только на третий день, но по закону он имеет на это право в любое время суток. Тюремный врач проигнорировал жалобы и диагноз Касема, выдав простые таблетки от аллергии. По словам адвоката, состояние здоровья Марата критическое.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230203/vsya-moya-zhizn--chereda-sluchaynostey-intervyu-marata-kasema-1043940697.html
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журналистика, латвия, sputnik, риа новости
Адвокат заявил, что состояние здоровья Марата Касема в рижской тюрьме критическое
16:55 03.02.2023 (обновлено: 17:08 03.02.2023)
Адвокат Касема считает, что следствие оказывает давление на обвиняемого с целью добиться признательных показаний, готовит жалобу и требует медицинского освидетельствования своего подзащитного.
СУУХМ, 3 фев - Sputnik. Адвокат Марата Касема заявил, что условия содержания в тюрьме его подзащитного попадают под действие Конвенции по предотвращению пыток, пишет Telegram-канал Sputnik Ближнее зарубежье.
"30 января Касема без оснований перевели в корпус к осужденным заключенным и поместили в одиночную камеру. В условиях антисанитарии и насекомых у Касема проявилась аллергия", - говорится в публикации.
По данным адвоката, Касему приходится из-за проблем с дыханием открывать в камере окно, при этом спать в шапке и верхней одежде.
Кроме того, обострились и хронические заболевания — из-за подагры отказывают пальцы на ногах.
Адвокат отмечает, что на жалобы журналиста и стуки в дверь не реагируют, ему разрешили позвонить адвокату только на третий день, но по закону он имеет на это право в любое время суток.
Тюремный врач проигнорировал жалобы и диагноз Касема, выдав простые таблетки от аллергии.
По словам адвоката, состояние здоровья Марата критическое.