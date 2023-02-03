https://sputnik-abkhazia.ru/20230203/forum-global-abkhazia-proydet-v-sukhume-v-mae-1043943268.html

Форум Global Abkhazia пройдет в Сухуме в мае

Форум Global Abkhazia пройдет в Сухуме в мае

По поручению министра иностранных дел Абхазии Инала Ардзинба создана рабочая группа по организации форума. 03.02.2023, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 3 фев – Sputnik. Форум Global Abkhazia, приуроченный к 30-летию образования МИД Абхазии, пройдет в Сухуме 17 мая. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. На мероприятие приглашены гости из разных стран. Они будут участвовать в сессиях на следующие темы:Географические сессии форума будут посвящены сотрудничеству Абхазии с постсоветским пространством, Ближним Востоком, Латинской Америкой и другими регионами.По поручению министра создана рабочая группа по организации форума.

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