https://sputnik-abkhazia.ru/20230203/forum-global-abkhazia-proydet-v-sukhume-v-mae-1043943268.html
Форум Global Abkhazia пройдет в Сухуме в мае
Форум Global Abkhazia пройдет в Сухуме в мае
По поручению министра иностранных дел Абхазии Инала Ардзинба создана рабочая группа по организации форума. 03.02.2023, Sputnik Абхазия
2023-02-03T13:10+0300
2023-02-03T13:10+0300
2023-02-03T13:16+0300
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СУХУМ, 3 фев – Sputnik. Форум Global Abkhazia, приуроченный к 30-летию образования МИД Абхазии, пройдет в Сухуме 17 мая. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. На мероприятие приглашены гости из разных стран. Они будут участвовать в сессиях на следующие темы:Географические сессии форума будут посвящены сотрудничеству Абхазии с постсоветским пространством, Ближним Востоком, Латинской Америкой и другими регионами.По поручению министра создана рабочая группа по организации форума.
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мид абхазии, абхазия, сухум
мид абхазии, абхазия, сухум
Форум Global Abkhazia пройдет в Сухуме в мае
13:10 03.02.2023 (обновлено: 13:16 03.02.2023)
По поручению министра иностранных дел Абхазии Инала Ардзинба создана рабочая группа по организации форума.
СУХУМ, 3 фев – Sputnik. Форум Global Abkhazia, приуроченный к 30-летию образования МИД Абхазии, пройдет в Сухуме 17 мая. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
На мероприятие приглашены гости из разных стран. Они будут участвовать в сессиях на следующие темы:
международное сотрудничество в сфере информационных технологий
Географические сессии форума будут посвящены сотрудничеству Абхазии с постсоветским пространством, Ближним Востоком, Латинской Америкой и другими регионами.
По поручению министра создана рабочая группа по организации форума.