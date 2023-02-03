https://sputnik-abkhazia.ru/20230203/kak-snizit-smertnost-v-obschestvennoy-palate-obsudili-situatsiyu-na-dorogakh-abkhazii-1043947018.html

Как снизить смертность: в Общественной палате обсудили ситуацию на дорогах Абхазии

Как снизить смертность: в Общественной палате обсудили ситуацию на дорогах Абхазии

В Общественной палате Абхазии обсудили безопасность дорожного движения в республике. 03.02.2023, Sputnik Абхазия

2023-02-03T18:00+0300

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Заседание прошло с участием министра внутренних дел Абхазии Вальтера Бутба, его заместителя Беслана Чкадуа и первого вице-премьера Беслана Джопуа.Члены палаты и приглашенные гости обсудили, какие меры необходимо принять для уменьшения количества аварий на дорогах страны.Асмат Цвижба, SputnikДанные по ДТП"Это проблема всей нашей республики, и решать мы ее сможем только сообща со всеми институтами, общественными организациями, партиями. Переводить это в плоскость политики неправильно, на дороге не выбирали, кто придерживается какой политической позиции", –заявил министр внутренних дел Вальтер Бутба.Беслан Чкадуа привел статистику по ДТП. По его словам, всего за 2022 год было выявлено 84 340 нарушений правил дорожного движения. За 2022 год было совершено 214 аварий, в 2021 году – 182, на дорогах республики погибли 64 человека, что на 22 больше, чем в 2021 году. 296 человек получили телесные повреждения в 2022 году, а в 2021 году – 246.Наибольшее количество аварий, по данным МВД, было совершено гражданами 20-30 лет – это 53% из всех ДТП.Самые распространенные нарушения – превышение скорости (22 056 случаев), обгон и маневрирование (11 048 случаев), управление в нетрезвом состоянии (6509 человек). Сумма взысканных штрафов в 2022 году – 71 миллион 389 тысяч рублей, это на один миллион больше, чем в 2021 году.Около 50 процентов участников ДТП, по данным МВД, водители машин с правосторонним управлением. Первый вице-премьер Беслан Джопуа подчеркнул, что необходимо сократить их количество на дорогах, если даже это затронет интересы граждан, так как они стоят в разы дешевле.Проблемы со штатомЗамминистра считает, что одна из важных проблем, которая не способствует улучшению ситуации на дорогах – малочисленный штат ГАИ. В штате ГАИ всего 279 человек, замещенные должности – 211, порядка 60 мест вакантны. Средняя зарплата специалистов 15-20 тысяч рублей.По словам Чкадуа, штат не удается укомплектовать, потому что "люди неохотно идут на работу в ГАИ" из-за сложного графика и большого объема работы."Бывает порой так, что выезжаешь проверить, как работают, и у меня одна дилемма – как мне быть, когда я выявлю (нарушение). Нарушение выявил, а как я его уволю. У меня в ночь на сутки заступает один человек. Скажите мне, пожалуйста, какой КПД он может показать. Я хотел бы, чтобы мы вместе с нашими гражданами и обществом понимали, вот это наша реальность", – добавил Вальтер Бутба.Камеры на дорогахНа совещании была затронута и тема нехватки камер фиксаций нарушений, в особенности скоростного режима. Специалисты отметили, что именно автоматизированная система позволит уменьшить количество ДТП из-за превышения скорости, кроме того, исключит коррупционную составляющую при взыскании штрафов."Мы пытаемся найти решение проблемы в следующем – камеры б/у списывают, но они достаточно работоспособные, их можно купить от 250 до 350 тысяч. Наверное, мы пойдем таким путем, потому что по два миллиона покупать мы не сможем", – отметил министр.Зачем убирать тонировкуНормой для каждого должно быть пристегивание ремнем безопасности, считает Вальтер Бутба. Этому, по его словам, должны обучать детей в детсадах, школах и семьях.Министр считает, что в машинах не должны быть затонированы передние боковые и лобовые стекла. Бутба уточнил, что задние пассажирские стекла могут оставаться затонированными.Как объяснил Бутба, сотрудникам МВД сложно по существующим законам в Абхазии проверить светопропускаемость на затонированных стеклах авто."Сегодня, чтобы проверить светпропускаемость этого стекла, должен быть не только прибор, но и ясный безоблачный день. Я что должен только в безоблачный день работать. Во-первых, этот прибор дорогой. Это все сделано с пониманием, что мы не сможем это реализовать. Сегодня они наглухо затемненные, а я ничего не могу сделать, потому что не имею прибор и не всегда погода соответствует", – добавил он.Министр внутренних дел подчеркнул, что ведомство обращает особое внимание на нарушение со стороны сотрудников государственных, силовых учреждений."Единственное, на местах мы не принимаем решение, но посылаем руководителю, и там должная реакция. Они вам покажут, сколько людей наказано, что, пользуясь удостоверением, позволил себе, например, затемнить лобовое", – сказал он.Необходимо разграничениеЛица, которые садятся за руль в нетрезвом состоянии, должны быть лишены прав с первого раза, считает Вальтер Бутба. В то же время, по его словам, необходимо разграничить наркотическое и алкогольное опьянение.В новом проекте закона, который уже предоставлен в Парламент, предлагается штраф 48 000 рублей и лишение прав на полгода за вождение в алкогольном опьянении.

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