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Халваш об ужесточении наказаний за нарушение правил дорожного движения
Халваш об ужесточении наказаний за нарушение правил дорожного движения
Член комитета Парламента Абхазии по государственно-правовой политике Беслан Халваш в эфире радио Sputnik рассказал о готовящихся изменениях в Кодекс об... 03.02.2023, Sputnik Абхазия
2023-02-03T17:25+0300
2023-02-03T17:25+0300
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Халваш об ужесточении наказаний за нарушение правил дорожного движения
Халваш об ужесточении наказаний за нарушение правил дорожного движения
На заседании комитета по государственно-правовой политике Парламента Абхазии обсудили вопросы ужесточения наказания за нарушения правил дорожного движения. Депутаты готовят поправки в Кодекс Абхазии "Об административных правонарушениях". Кто инициировал эту встречу и эту дискуссию? И о каких поправках шла речь? На что направлены нововведения? "Наши граждане видят, что сегодня ситуация на дорогах очень сильно осложнилась. Появилось огромное количество транспортных средств, порядка 70 тысяч. Настала необходимость в организации нового дорожного движения, по-новому надо относиться и к наказанию за нарушение тех или иных статей Административного кодекса", – подчеркнул Халваш. Подробности слушайте в аудиофайле.
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Халваш об ужесточении наказаний за нарушение правил дорожного движения
17:25 03.02.2023 (обновлено: 17:47 03.02.2023)
Член комитета Парламента Абхазии по государственно-правовой политике Беслан Халваш в эфире радио Sputnik рассказал о готовящихся изменениях в Кодекс об административных правонарушениях республики.
На заседании комитета по государственно-правовой политике Парламента Абхазии обсудили вопросы ужесточения наказания за нарушения правил дорожного движения. Депутаты готовят поправки в Кодекс Абхазии "Об административных правонарушениях". Кто инициировал эту встречу и эту дискуссию? И о каких поправках шла речь? На что направлены нововведения?
"Наши граждане видят, что сегодня ситуация на дорогах очень сильно осложнилась. Появилось огромное количество транспортных средств, порядка 70 тысяч. Настала необходимость в организации нового дорожного движения, по-новому надо относиться и к наказанию за нарушение тех или иных статей Административного кодекса", – подчеркнул Халваш.
Подробности слушайте в аудиофайле
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