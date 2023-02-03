https://sputnik-abkhazia.ru/20230203/minnikhanov-otnosheniya-tatarstana-s-abkhaziey-imeyut-davnyuyu-i-dobruyu-istoriyu-1043944360.html

Минниханов: отношения Татарстана с Абхазией имеют давнюю и добрую историю

Минниханов: отношения Татарстана с Абхазией имеют давнюю и добрую историю

Делегация Абхазии во главе с вице-премьером, министром экономики Кристиной Озган с рабочим визитом находится в Татарстане с 31 января. 03.02.2023, Sputnik Абхазия

2023-02-03T13:50+0300

2023-02-03T13:50+0300

2023-02-03T16:44+0300

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СУХУМ, 3 фев – Sputnik. Отношения Татарстана с Абхазией имеют давнюю и добрую историю, заявил на встрече с абхазской делегацией глава республики Рустам Минниханов. Об этом сообщает сайт завода "КАМАЗ". Он отметил, что Татарстан готов поставлять в Абхазию:Кроме того, Татарстан готов делиться опытом и наработками в сфере территориального развития, создания современной городской инфраструктуры, привлечения инвестиций.По словам главы региона, у Татарстана и Абхазии есть все возможности для наращивания товарооборота, активизации сотрудничества.3 февраля абхазская делегация посетила завод "КАМАЗ".

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