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Минобороны Абхазии проведут тактико-специальные учения
Минобороны Абхазии проведут тактико-специальные учения
СУХУМ, 3 фев – Sputnik. Тактико-специальные учения проводит Минобороны Абхазии на полигоне Нагвалоу, сообщает пресс-служба ведомства. 03.02.2023, Sputnik Абхазия
2023-02-03T16:30+0300
2023-02-03T16:30+0300
2023-02-03T16:31+0300
в абхазии
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аслан бжания
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СУХУМ, 3 фев – Sputnik. Тактико-специальные учения проводит Минобороны Абхазии на полигоне Нагвалоу, сообщает пресс-служба ведомства. За учениями наблюдал президент, главнокомандующий ВС Абхазии Аслан Бжания.
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министерство обороны абхазии, абхазия, аслан бжания
министерство обороны абхазии, абхазия, аслан бжания
Минобороны Абхазии проведут тактико-специальные учения
16:30 03.02.2023 (обновлено: 16:31 03.02.2023)
СУХУМ, 3 фев – Sputnik. Тактико-специальные учения проводит Минобороны Абхазии на полигоне Нагвалоу, сообщает пресс-служба ведомства.
Военнослужащие отрабатывают новые методы и способы корректировки огня артиллерийских, танковых и мотострелковых подразделений.
За учениями наблюдал президент, главнокомандующий ВС Абхазии Аслан Бжания.