https://sputnik-abkhazia.ru/20230203/natsionalnye-biblioteki-abkhazii-i-nikaragua-podpisali-memorandum-o-sotrudnichestve-1043938147.html
Национальные библиотеки Абхазии и Никарагуа подписали меморандум о сотрудничестве
Национальные библиотеки Абхазии и Никарагуа подписали меморандум о сотрудничестве
Подписание меморандума придаст импульс межведомственным отношениям между Абхазией и Никарагуа, считают в МИД республики. 03.02.2023, Sputnik Абхазия
2023-02-03T10:35+0300
2023-02-03T10:35+0300
2023-02-03T10:35+0300
в абхазии
абхазия
никарагуа
библиотеки
мид абхазии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/101572/12/1015721246_0:0:1921:1080_1920x0_80_0_0_fb961ae260717d210f4bc63dd932dc1f.jpg
СУХУМ, 3 фев – Sputnik. Национальные библиотеки Абхазии и Никарагуа подписали меморандум о сотрудничестве.Церемония подписания прошла в онлайн-формате. С абхазской стороны в мероприятии участвовали директор Национальной библиотеки Борис Чолария, посол Абхазии в Никарагуа Инар Ладария, со стороны Никарагуа - министр культуры Луис Моралес Алонсо, директор Национальной библиотеки Нора Савала Осорио.Отмечается, что подписание прошло при содействии Министерства культуры Абхазии, Министерства культуры Никарагуа, Посольства Абхазии в Никарагуа.
абхазия
никарагуа
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/101572/12/1015721246_0:0:1709:1282_1920x0_80_0_0_ea42e43f8b6adcb74a001a02bbed460e.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
абхазия, никарагуа, библиотеки, мид абхазии
абхазия, никарагуа, библиотеки, мид абхазии
Национальные библиотеки Абхазии и Никарагуа подписали меморандум о сотрудничестве
Подписание меморандума придаст импульс межведомственным отношениям между Абхазией и Никарагуа, считают в МИД республики.
СУХУМ, 3 фев – Sputnik. Национальные библиотеки Абхазии и Никарагуа подписали меморандум о сотрудничестве.
Церемония подписания прошла в онлайн-формате.
С абхазской стороны в мероприятии участвовали директор Национальной библиотеки Борис Чолария, посол Абхазии в Никарагуа Инар Ладария, со стороны Никарагуа - министр культуры Луис Моралес Алонсо, директор Национальной библиотеки Нора Савала Осорио.
Отмечается, что подписание прошло при содействии Министерства культуры Абхазии, Министерства культуры Никарагуа, Посольства Абхазии в Никарагуа.