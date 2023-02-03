https://sputnik-abkhazia.ru/20230203/natsionalnye-biblioteki-abkhazii-i-nikaragua-podpisali-memorandum-o-sotrudnichestve-1043938147.html

Национальные библиотеки Абхазии и Никарагуа подписали меморандум о сотрудничестве

Национальные библиотеки Абхазии и Никарагуа подписали меморандум о сотрудничестве

Подписание меморандума придаст импульс межведомственным отношениям между Абхазией и Никарагуа, считают в МИД республики. 03.02.2023, Sputnik Абхазия

2023-02-03T10:35+0300

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СУХУМ, 3 фев – Sputnik. Национальные библиотеки Абхазии и Никарагуа подписали меморандум о сотрудничестве.Церемония подписания прошла в онлайн-формате. С абхазской стороны в мероприятии участвовали директор Национальной библиотеки Борис Чолария, посол Абхазии в Никарагуа Инар Ладария, со стороны Никарагуа - министр культуры Луис Моралес Алонсо, директор Национальной библиотеки Нора Савала Осорио.Отмечается, что подписание прошло при содействии Министерства культуры Абхазии, Министерства культуры Никарагуа, Посольства Абхазии в Никарагуа.

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