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Назначен и.о. начальника ГАИ МВД Абхазии
Назначен и.о. начальника ГАИ МВД Абхазии
24 января в отставку подал Батал Агрба из-за сложной ситуации на дорогах республики. 03.02.2023, Sputnik Абхазия
2023-02-03T15:50+0300
2023-02-03T15:50+0300
2023-02-03T17:26+0300
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СУХУМ, 2 фев - Sputnik. И.о. начальника ГАИ МВД Абхазии назначен Родик Базба, сообщает пресс-служба ведомства. Нового руководителя коллективу представил министр Вальтер Бутба. Заместитель министра внутренних дел Беслан Чкадуа, курирующий работу милиции общественной безопасности, подчеркнул, что планка в достижениях и показателях УГАИ поднята довольно высоко.
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мвд абхазии, гаи, абхазия
Назначен и.о. начальника ГАИ МВД Абхазии
15:50 03.02.2023 (обновлено: 17:26 03.02.2023)
24 января в отставку подал Батал Агрба из-за сложной ситуации на дорогах республики.
СУХУМ, 2 фев - Sputnik. И.о. начальника ГАИ МВД Абхазии назначен Родик Базба, сообщает пресс-служба ведомства.
Нового руководителя коллективу представил министр Вальтер Бутба.
"От вас всех я требую и жду четкой и слаженной работы. Хочу отметить, что Батал Агрба в системе МВД остается в качестве моего помощника и в дальнейшем будет оказывать содействие в вашей работе", — отметил министр.
Заместитель министра внутренних дел Беслан Чкадуа, курирующий работу милиции общественной безопасности, подчеркнул, что планка в достижениях и показателях УГАИ поднята довольно высоко.