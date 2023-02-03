https://sputnik-abkhazia.ru/20230203/novikov-o-rannem-bronirovanii-otdykha-v-abkhazii-kto-rano-broniruet-tot-mozhet-sekonomit--1043872740.html

Новиков о раннем бронировании отдыха в Абхазии: кто рано бронирует, тот может сэкономить

Новиков о раннем бронировании отдыха в Абхазии: кто рано бронирует, тот может сэкономить

О ранних продажах путевок и ожиданиях от турсезона 2023 года в интервью радио Sputnik рассказал директор комплекса "Тамыш Village" Константин Новиков. 03.02.2023, Sputnik Абхазия

2023-02-03T10:02+0300

2023-02-03T10:02+0300

2023-02-03T10:06+0300

радио

подкасты

абхазия

туризм

отдых в абхазии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/01/1f/1043870798_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_613cae3aff079401e4410b74f8ef3df6.jpg

Новиков о раннем бронировании отдыха в Абхазии Новиков о раннем бронировании отдыха в Абхазии

Акции раннего бронирования позволяют сэкономить, туры стоят на треть, а то и на половину дешевле, чем накануне заездов. Такие акции стартуют зимой и обычно завершаются до начала весны. Как сообщил Новиков, акция раннего бронирования стартовала в конце ноября, до нового года активность была невысокой, а с начала января активность выросла. "Кто рано бронирует, тот может сэкономить, потому что в сезон, как и везде, цены будут повышаться", – сказал Новиков. Подробности слушайте в аудиофайле.

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

подкасты, абхазия, туризм, отдых в абхазии, аудио