Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Микрофон - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
Радио
https://sputnik-abkhazia.ru/20230203/novikov-o-rannem-bronirovanii-otdykha-v-abkhazii-kto-rano-broniruet-tot-mozhet-sekonomit--1043872740.html
Новиков о раннем бронировании отдыха в Абхазии: кто рано бронирует, тот может сэкономить
Новиков о раннем бронировании отдыха в Абхазии: кто рано бронирует, тот может сэкономить
О ранних продажах путевок и ожиданиях от турсезона 2023 года в интервью радио Sputnik рассказал директор комплекса "Тамыш Village" Константин Новиков. 03.02.2023, Sputnik Абхазия
2023-02-03T10:02+0300
2023-02-03T10:06+0300
радио
подкасты
абхазия
туризм
отдых в абхазии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/01/1f/1043870798_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_613cae3aff079401e4410b74f8ef3df6.jpg
Новиков о раннем бронировании отдыха в Абхазии
Новиков о раннем бронировании отдыха в Абхазии
Акции раннего бронирования позволяют сэкономить, туры стоят на треть, а то и на половину дешевле, чем накануне заездов. Такие акции стартуют зимой и обычно завершаются до начала весны. Как сообщил Новиков, акция раннего бронирования стартовала в конце ноября, до нового года активность была невысокой, а с начала января активность выросла. "Кто рано бронирует, тот может сэкономить, потому что в сезон, как и везде, цены будут повышаться", – сказал Новиков. Подробности слушайте в аудиофайле.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/01/1f/1043870798_307:0:3036:2047_1920x0_80_0_0_2fbb889ccc66a76f0e3afd1390d1554f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
подкасты, абхазия, туризм, отдых в абхазии, аудио
подкасты, абхазия, туризм, отдых в абхазии, аудио

Новиков о раннем бронировании отдыха в Абхазии: кто рано бронирует, тот может сэкономить

10:02 03.02.2023 (обновлено: 10:06 03.02.2023)
Радио
Новиков о раннем бронировании отдыха в Абхазии
Подписаться на
НовостиTelegram
О ранних продажах путевок и ожиданиях от турсезона 2023 года в интервью радио Sputnik рассказал директор комплекса "Тамыш Village" Константин Новиков.
Акции раннего бронирования позволяют сэкономить, туры стоят на треть, а то и на половину дешевле, чем накануне заездов. Такие акции стартуют зимой и обычно завершаются до начала весны.
Как сообщил Новиков, акция раннего бронирования стартовала в конце ноября, до нового года активность была невысокой, а с начала января активность выросла.
"Кто рано бронирует, тот может сэкономить, потому что в сезон, как и везде, цены будут повышаться", – сказал Новиков.
Подробности слушайте в аудиофайле.
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0