https://sputnik-abkhazia.ru/20230203/novikov-o-rannem-bronirovanii-otdykha-v-abkhazii-kto-rano-broniruet-tot-mozhet-sekonomit--1043872740.html
Новиков о раннем бронировании отдыха в Абхазии: кто рано бронирует, тот может сэкономить
Новиков о раннем бронировании отдыха в Абхазии: кто рано бронирует, тот может сэкономить
О ранних продажах путевок и ожиданиях от турсезона 2023 года в интервью радио Sputnik рассказал директор комплекса "Тамыш Village" Константин Новиков. 03.02.2023, Sputnik Абхазия
2023-02-03T10:02+0300
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Новиков о раннем бронировании отдыха в Абхазии
Новиков о раннем бронировании отдыха в Абхазии
Акции раннего бронирования позволяют сэкономить, туры стоят на треть, а то и на половину дешевле, чем накануне заездов. Такие акции стартуют зимой и обычно завершаются до начала весны. Как сообщил Новиков, акция раннего бронирования стартовала в конце ноября, до нового года активность была невысокой, а с начала января активность выросла. "Кто рано бронирует, тот может сэкономить, потому что в сезон, как и везде, цены будут повышаться", – сказал Новиков. Подробности слушайте в аудиофайле.
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Новиков о раннем бронировании отдыха в Абхазии: кто рано бронирует, тот может сэкономить
10:02 03.02.2023 (обновлено: 10:06 03.02.2023)
О ранних продажах путевок и ожиданиях от турсезона 2023 года в интервью радио Sputnik рассказал директор комплекса "Тамыш Village" Константин Новиков.
Акции раннего бронирования позволяют сэкономить, туры стоят на треть, а то и на половину дешевле, чем накануне заездов. Такие акции стартуют зимой и обычно завершаются до начала весны.
Как сообщил Новиков, акция раннего бронирования стартовала в конце ноября, до нового года активность была невысокой, а с начала января активность выросла.
"Кто рано бронирует, тот может сэкономить, потому что в сезон, как и везде, цены будут повышаться", – сказал Новиков.
Подробности слушайте в аудиофайле
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