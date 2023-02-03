https://sputnik-abkhazia.ru/20230203/novye-regiony-rossii-voshli-v-zonu-otvetstvennosti-yuzhnogo-voennogo-okruga-1043942867.html

Новые регионы России вошли в зону ответственности Южного военного округа

Новые регионы России вошли в зону ответственности Южного военного округа

ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области вошли в состав России по итогам референдумов в октябре 2022 года. 03.02.2023, Sputnik Абхазия

2023-02-03T12:00+0300

2023-02-03T12:00+0300

2023-02-03T12:12+0300

россия

днр

лнр

херсонская область

запорожская область

юво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/02/03/1043942346_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2ff3f4fd0e626b94143be45ba72d4fd4.jpg

СУХУМ, 3 фев – Sputnik. Донецкая и Луганская Народные Республики, а также Запорожская и Херсонская области вошли в зону ответственности Южного военного округа (ЮВО), следует из карты военных округов, опубликованной на сайте Минобороны РФ.В минувшем октябре ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области вошли в состав России по итогам референдумов. А в конце декабря стало известно, что 1-й и 2-й армейский корпуса ДНР и ЛНР были включены в состав Вооруженных сил РФ.

россия

херсонская область

запорожская область

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

россия, днр, лнр, херсонская область , запорожская область, юво