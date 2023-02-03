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Новые регионы России вошли в зону ответственности Южного военного округа
Новые регионы России вошли в зону ответственности Южного военного округа
ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области вошли в состав России по итогам референдумов в октябре 2022 года. 03.02.2023, Sputnik Абхазия
2023-02-03T12:00+0300
2023-02-03T12:00+0300
2023-02-03T12:12+0300
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СУХУМ, 3 фев – Sputnik. Донецкая и Луганская Народные Республики, а также Запорожская и Херсонская области вошли в зону ответственности Южного военного округа (ЮВО), следует из карты военных округов, опубликованной на сайте Минобороны РФ.В минувшем октябре ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области вошли в состав России по итогам референдумов. А в конце декабря стало известно, что 1-й и 2-й армейский корпуса ДНР и ЛНР были включены в состав Вооруженных сил РФ.
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россия, днр, лнр, херсонская область , запорожская область, юво
россия, днр, лнр, херсонская область , запорожская область, юво
Новые регионы России вошли в зону ответственности Южного военного округа
12:00 03.02.2023 (обновлено: 12:12 03.02.2023)
ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области вошли в состав России по итогам референдумов в октябре 2022 года.
СУХУМ, 3 фев – Sputnik. Донецкая и Луганская Народные Республики, а также Запорожская и Херсонская области вошли в зону ответственности Южного военного округа (ЮВО), следует из карты военных округов, опубликованной на сайте Минобороны РФ.
В минувшем октябре ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области вошли в состав России по итогам референдумов. А в конце декабря стало известно, что 1-й и 2-й армейский корпуса ДНР и ЛНР были включены в состав Вооруженных сил РФ.