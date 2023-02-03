https://sputnik-abkhazia.ru/20230203/novyy-zakonoproekt-o-prokurature-abkhazii-napravlen-v-parlament--1043944669.html

Новый законопроект "О прокуратуре Абхазии" направлен в Парламент

Новый законопроект "О прокуратуре Абхазии" направлен в Парламент

Проект закона был представлен рабочей группой под председательством первого заместителя генпрокурора Дамира Квициния. 03.02.2023, Sputnik Абхазия

2023-02-03T14:30+0300

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СУХУМ, 3 фев – Sputnik. Генеральная прокуратура направила в Парламент законопроект новой редакции закона "О прокуратуре Абхазии". Документ разработан для совершенствования механизмов надзора за соблюдением Конституции Абхазии и исполнением законов по обеспечению верховенства закона, единства и укрепления законности, защиты прав и свобод человека и гражданина, а также охраняемых законом интересов общества и государства.

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