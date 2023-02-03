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Новый законопроект "О прокуратуре Абхазии" направлен в Парламент
Новый законопроект "О прокуратуре Абхазии" направлен в Парламент
Проект закона был представлен рабочей группой под председательством первого заместителя генпрокурора Дамира Квициния. 03.02.2023, Sputnik Абхазия
2023-02-03T14:30+0300
2023-02-03T14:30+0300
2023-02-03T14:34+0300
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СУХУМ, 3 фев – Sputnik. Генеральная прокуратура направила в Парламент законопроект новой редакции закона "О прокуратуре Абхазии". Документ разработан для совершенствования механизмов надзора за соблюдением Конституции Абхазии и исполнением законов по обеспечению верховенства закона, единства и укрепления законности, защиты прав и свобод человека и гражданина, а также охраняемых законом интересов общества и государства.
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генеральная прокуратура абхазии, абхазия, парламент абхазии
генеральная прокуратура абхазии, абхазия, парламент абхазии
Новый законопроект "О прокуратуре Абхазии" направлен в Парламент
14:30 03.02.2023 (обновлено: 14:34 03.02.2023)
Проект закона был представлен рабочей группой под председательством первого заместителя генпрокурора Дамира Квициния.
СУХУМ, 3 фев – Sputnik. Генеральная прокуратура направила в Парламент законопроект новой редакции закона "О прокуратуре Абхазии".
Документ разработан для совершенствования механизмов надзора за соблюдением Конституции Абхазии и исполнением законов по обеспечению верховенства закона, единства и укрепления законности, защиты прав и свобод человека и гражданина, а также охраняемых законом интересов общества и государства.