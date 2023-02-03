https://sputnik-abkhazia.ru/20230203/pervyy-kontsert-konkursantov-apsny-star-proydet-24-fevralya-1043947505.html

Первый концерт конкурсантов Apsny-Star пройдет 24 февраля

Первый концерт конкурсантов Apsny-Star пройдет 24 февраля

В новом сезоне музыкального телепроекта Apsny-Star участвуют 15 человек, которые еще в декабре 2022 года прошли кастинг. 03.02.2023, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 3 фев - Sputnik, Сария Кварацхелия. Первый концерт музыкального проекта Apsny-Star пройдет в Абхазской государственной филармонии 24 февраля, об этом корреспонденту Sputnik сообщил композитор Анри Гумба.Концерт начнется в 19:00. По словам Гумба, программа была составлена, исходя из репертуара участников.В новом сезоне музыкального телепроекта Apsny-Star участвуют 15 человек, которые прошли кастинг. Участники проекта будут проходить мастер-классы у специалистов из Абхазии и приглашенных экспертов. Они будут транслироваться в социальных сетях.Проект Аpsny-Star организован при поддержке Министерства культуры Абхазии, генеральный спонсор проекта – мобильный оператор "Аквафон". Sputnik Абхазия – информационный партнер проекта. Главный приз шоу – бесплатное обучение в Академии музыки имени Гнесиных.

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