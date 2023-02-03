https://sputnik-abkhazia.ru/20230203/pochti-37-tysyach-sigaret-bez-aktsiznykh-marok-izyali-v-galskom-rayone--1043936999.html

Почти 37 тысяч сигарет без акцизных марок изъяли в Галском районе

Почти 37 тысяч сигарет без акцизных марок изъяли в Галском районе

СУХУМ, 3 фев – Sputnik. Сотрудники Государственного таможенного комитета обнаружили 36900 сигарет без акцизных марок Абхазии в подсобке частного дома в селе... 03.02.2023, Sputnik Абхазия

2023-02-03T09:35+0300

2023-02-03T09:35+0300

2023-02-03T09:58+0300

в абхазии

таможня

абхазия

галский район

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СУХУМ, 3 фев – Sputnik. Сотрудники Государственного таможенного комитета обнаружили 36900 сигарет без акцизных марок Абхазии в подсобке частного дома в селе Хяцха Галского района.Ранее пресс-служба Краснодарской таможни сообщала, что с 1 по 26 января на таможенном посту "Адлер" пресекли 36 попыток табачной контрабанды из Абхазии.По всем фактам незаконного перемещения табачной продукции через российско-абхазскую границу возбуждено 72 дела об административных правонарушениях. Количество изъятой табачной продукции составило порядка 600 блоков (120 000 сигарет).

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