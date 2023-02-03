https://sputnik-abkhazia.ru/20230203/takie-obstoyatelstva-chitanava-i-dbar-o-edinykh-pravilakh-ozeleneniya-gorodov-i-rayonov--1043938517.html
Такие обстоятельства: Читанава и Дбар о единых правилах озеленения городов и районов
Такие обстоятельства: Читанава и Дбар о единых правилах озеленения городов и районов
Насколько необходимы новые нормы, регулирующие озеленение территорий в стране, какие решения были приняты специальной рабочей группой, в эфире радио Sputnik... 03.02.2023, Sputnik Абхазия
2023-02-03T12:35+0300
2023-02-03T12:35+0300
2023-02-03T12:52+0300
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такие обстоятельства
озеленение
кабмин абхазии
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Такие обстоятельства: Читанава и Дбар об единых правилах озеленения городов и районов
Такие обстоятельства: Читанава и Дбар об единых правилах озеленения городов и районов
Состоялось итоговое совещание рабочей группы по разработке проектов нормативных правовых актов, направленных на регулирование вопросов озеленения населенных пунктов Республики Абхазия, ухода за зелеными насаждениями и их охраны.Согласно проектам документов, полномочия в сфере озеленения населенных пунктов и охраны зеленых насаждений будут закреплены за местными администрациями.В целях обеспечения единого правового регулирования для всех административно-территориальных единиц, озеленение будет осуществляться в соответствии с порядком, утверждаемым Кабмином.В законодательстве в направлении озеленении города существуют пробелы, отсутствует нормативный правовой акт, который предметно определял бы функции местных администраций, что негативно сказывается на состоянии зеленого фонда, сказал Читанава в беседе на радио.Юрист Аппарата правительства рассказал о проекте закона, который был разработан рабочий группой, и какие изменения предлагаются.Директор Института экологии АНА Роман Дбар в интервью радио сказал, что на протяжении нескольких месяцев рабочей группой была проделана важная работа , теперь у зеленых насаждений есть свой хозяин. Эколог рассказал о том, какие важные функции выполняют зеленые насаждения в городах.Подробности слушайте в аудиофайле.
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MIA „Rosiya Segodnya“
подкасты, такие обстоятельства, озеленение, кабмин абхазии, аудио
подкасты, такие обстоятельства, озеленение, кабмин абхазии, аудио
Такие обстоятельства: Читанава и Дбар о единых правилах озеленения городов и районов
12:35 03.02.2023 (обновлено: 12:52 03.02.2023)
Насколько необходимы новые нормы, регулирующие озеленение территорий в стране, какие решения были приняты специальной рабочей группой, в эфире радио Sputnik рассказали юрист правительства Абхазии Анри Читанава и директор Института экологии АНА Роман Дбар.
Состоялось итоговое совещание рабочей группы по разработке проектов нормативных правовых актов, направленных на регулирование вопросов озеленения населенных пунктов Республики Абхазия, ухода за зелеными насаждениями и их охраны.
Согласно проектам документов, полномочия в сфере озеленения населенных пунктов и охраны зеленых насаждений будут закреплены за местными администрациями.
В целях обеспечения единого правового регулирования для всех административно-территориальных единиц, озеленение будет осуществляться в соответствии с порядком, утверждаемым Кабмином.
В законодательстве в направлении озеленении города существуют пробелы, отсутствует нормативный правовой акт, который предметно определял бы функции местных администраций, что негативно сказывается на состоянии зеленого фонда, сказал Читанава в беседе на радио.
Юрист Аппарата правительства рассказал о проекте закона, который был разработан рабочий группой, и какие изменения предлагаются.
Директор Института экологии АНА Роман Дбар в интервью радио сказал, что на протяжении нескольких месяцев рабочей группой была проделана важная работа , теперь у зеленых насаждений есть свой хозяин. Эколог рассказал о том, какие важные функции выполняют зеленые насаждения в городах.
Подробности слушайте в аудиофайле
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