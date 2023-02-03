https://sputnik-abkhazia.ru/20230203/takie-obstoyatelstva-chitanava-i-dbar-o-edinykh-pravilakh-ozeleneniya-gorodov-i-rayonov--1043938517.html

Такие обстоятельства: Читанава и Дбар о единых правилах озеленения городов и районов

Такие обстоятельства: Читанава и Дбар о единых правилах озеленения городов и районов

Насколько необходимы новые нормы, регулирующие озеленение территорий в стране, какие решения были приняты специальной рабочей группой, в эфире радио Sputnik... 03.02.2023, Sputnik Абхазия

2023-02-03T12:35+0300

2023-02-03T12:35+0300

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Такие обстоятельства: Читанава и Дбар об единых правилах озеленения городов и районов Такие обстоятельства: Читанава и Дбар об единых правилах озеленения городов и районов

Состоялось итоговое совещание рабочей группы по разработке проектов нормативных правовых актов, направленных на регулирование вопросов озеленения населенных пунктов Республики Абхазия, ухода за зелеными насаждениями и их охраны.Согласно проектам документов, полномочия в сфере озеленения населенных пунктов и охраны зеленых насаждений будут закреплены за местными администрациями.В целях обеспечения единого правового регулирования для всех административно-территориальных единиц, озеленение будет осуществляться в соответствии с порядком, утверждаемым Кабмином.В законодательстве в направлении озеленении города существуют пробелы, отсутствует нормативный правовой акт, который предметно определял бы функции местных администраций, что негативно сказывается на состоянии зеленого фонда, сказал Читанава в беседе на радио.Юрист Аппарата правительства рассказал о проекте закона, который был разработан рабочий группой, и какие изменения предлагаются.Директор Института экологии АНА Роман Дбар в интервью радио сказал, что на протяжении нескольких месяцев рабочей группой была проделана важная работа , теперь у зеленых насаждений есть свой хозяин. Эколог рассказал о том, какие важные функции выполняют зеленые насаждения в городах.Подробности слушайте в аудиофайле.

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