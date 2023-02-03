https://sputnik-abkhazia.ru/20230203/vecher-posvyaschennyy-85-letiyu-so-dnya-rozhdeniya-vladimira-vysotskogo-proshel-v-dome-moskvy-1043952194.html

Вечер, посвященный 85-летию со дня рождения Владимира Высоцкого, прошел в "Доме Москвы"

Вечер, посвященный 85-летию со дня рождения Владимира Высоцкого, прошел в "Доме Москвы"

Мероприятие организовано при финансовой поддержке Правительства Москвы, Департамента внешнеэкономических и международных связей Москвы, Московского дома... 03.02.2023, Sputnik Абхазия

2023-02-03T22:14+0300

2023-02-03T22:14+0300

2023-02-03T22:14+0300

в абхазии

владимир высоцкий (автор песен)

абхазия

культура

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СУХУМ, 3 фев - Sputnik. Музыкально-поэтический вечер, посвященный 85-летию со дня рождения поэта, актера и барда Владимира Высоцкого, прошел в "Доме Москвы" в пятницу, 3 февраля. Известные актеры и музыканты Абхазии исполняли стихи, песни и отрывки из спектаклей Высоцкого.Владимир Высоцкий не раз бывал в Абхазии, гостил в Гагре, в Пицунде, в Сухуме. На памятном мероприятии очевидцы его визитов в республику поделились своими воспоминаниями.Музыкально-поэтический вечер посетили представители посольства России в Абхазии, Россотрудничества, администрации Сухума, члены Правительства, руководители организаций российских соотечественников, АГУ. В рамках мероприятия также прошло открытие фотовыставки "Высоцкий в Абхазии".

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владимир высоцкий (автор песен), абхазия, культура