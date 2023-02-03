https://sputnik-abkhazia.ru/20230203/vetsluzhbu-gudautskogo-rayona-otkryli-posle-kapitalnogo-remonta-1043943697.html

Ветслужбу Гудаутского района открыли после капитального ремонта

Ветслужбу Гудаутского района открыли после капитального ремонта

На ремонт здания ветеринарной службы Гудаутского района было выделено из бюджета страны десять миллионов рублей. 03.02.2023, Sputnik Абхазия

2023-02-03T15:10+0300

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2023-02-03T15:10+0300

гудаутский район

в абхазии

ветеринары

абхазия

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СУХУМ, 3 фев – Sputnik, Бадри Есиава. Здание ветслужбы Гудаутского района открыли после капитального ремонта в пятницу, 3 февраля.Красную ленту во время церемонии открытия перерезали первый замглавы администрации Гудаутского района Валерий Авидзба и начальник ветслужбы района Лаврентий Гицба.Как отметил в беседе с корреспондентом Sputnik Гицба, качеством ремонта он остался доволен и благодарен строительной компании за проделанную работу.Начальник ветслужбы добавил, что первостепенная задача организации заключается в профилактике заболеваний крупнорогатого скота. По всему Гудаутскому району насчитывается около 50 тысяч голов. Охватить такое количество животных двумя специалистами довольно сложно.Районная ветслужба также продолжит прием домашних животных и оказание им первой помощи, подчеркнул Гицба.Фельдшер ветеринарной службы Гудаутского района Глафира Кузнецова вспомнила, что условия работы до ремонта были сложными и далеки от комфортных."Кровля текла, местами через дыры в крыше можно было увидеть небо, бывало, что потолки падали прямо на нас или перед посетителями. Были проблемы с водоснабжением, электроэнергией. Сейчас все чисто, аккуратно", – рассказала она.Ремонт был произведен по заказу Управления капительного строительства Абхазии. Проект обошелся примерно в десять миллионов рублей. В нем не предусмотрена установка централизованной системы отопления здания. Сотрудники службы будут пользоваться электрическими обогревателями, пока не будут приобретены кондиционеры.Пока в здании ветслужбы шел ремонт, прием животных проводился дома у врача-эпизоотолога Соломона Джергения.Ветеринары также рассказали о неприятном инциденте, который произошел накануне открытия объекта. Кто-то проник в здание и украл уже уложенный в двух помещениях ламинат. Строительная компания успела закупить новый материал и завершить работы.Здание ветеринарной службы Гудаутского района было построено в 1934 году, и с тех пор капитальный ремонт там был проведен впервые.Как отметил директор подрядной организации "Строймонтаж-2" Рустам Цвейба работы начались в сентябре 2022 года и заняли около пяти месяцев.Цвейба также добавил, что в ветслужбе появились полноценные помещения для приема посетителей, процедурный кабинет, предусмотренное под операционную помещение, кабинеты, санузел, душевая с предбанником.

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