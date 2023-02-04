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Авария произошла на подстанции "Очамчыра-2"
Авария произошла на подстанции "Очамчыра-2"
СУХУМ, 4 фев - Sputnik. На подстанции "Очамчыра-2" вышел из строя ввод 35 кВ, сообщает пресс-служба "Черноморэнерго". 04.02.2023, Sputnik Абхазия
2023-02-04T21:39+0300
2023-02-04T21:39+0300
2023-02-04T21:42+0300
энергетическая отрасль абхазии
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СУХУМ, 4 фев - Sputnik. На подстанции "Очамчыра-2" вышел из строя ввод 35 кВ, сообщает пресс-служба "Черноморэнерго".Из-за этого была отключена воздушная линия 35 кВ "Мыку".Предприятие сообщает, что работы по восстановлению подачи электроэнергии уже ведутся, на месте работает аварийная бригада.
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Авария произошла на подстанции "Очамчыра-2"
21:39 04.02.2023 (обновлено: 21:42 04.02.2023)
СУХУМ, 4 фев - Sputnik. На подстанции "Очамчыра-2" вышел из строя ввод 35 кВ, сообщает пресс-служба "Черноморэнерго".
Из-за этого была отключена воздушная линия 35 кВ "Мыку".
Предприятие сообщает, что работы по восстановлению подачи электроэнергии уже ведутся, на месте работает аварийная бригада.