https://sputnik-abkhazia.ru/20230204/izmenen-grafik-otklyucheniya-sveta-v-nekotorykh-rayonakh-abkhazii-1043953404.html

Изменен график отключения света в некоторых районах Абхазии

Изменен график отключения света в некоторых районах Абхазии

У абонентов, получающих электричество из России, света не будет три часа в сутки. 04.02.2023, Sputnik Абхазия

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энергетическая отрасль абхазии

абхазия

новости

черноморэнерго

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СУХУМ, 4 фев - Sputnik. Изменен график отключения электричества в районах Абхазии, питающихся от перетока из России. Об этом сообщает пресс-служба "Черноморэнерго".Изменения начинают действовать с 00:00 4 февраля и связаны с увеличением объема электроэнергии, поступающей по перетоку. Для абонентов ИнгурГЭС периодичность отключений не меняется. Причина - недостаточный приток воды в Джварское водохранилище. В случае увеличения притока, график будет скорректирован.

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