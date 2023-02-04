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Изменен график отключения света в некоторых районах Абхазии
Изменен график отключения света в некоторых районах Абхазии
У абонентов, получающих электричество из России, света не будет три часа в сутки. 04.02.2023, Sputnik Абхазия
2023-02-04T00:58+0300
2023-02-04T00:58+0300
2023-02-04T01:01+0300
энергетическая отрасль абхазии
абхазия
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черноморэнерго
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СУХУМ, 4 фев - Sputnik. Изменен график отключения электричества в районах Абхазии, питающихся от перетока из России. Об этом сообщает пресс-служба "Черноморэнерго".Изменения начинают действовать с 00:00 4 февраля и связаны с увеличением объема электроэнергии, поступающей по перетоку. Для абонентов ИнгурГЭС периодичность отключений не меняется. Причина - недостаточный приток воды в Джварское водохранилище. В случае увеличения притока, график будет скорректирован.
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абхазия, новости, черноморэнерго
абхазия, новости, черноморэнерго
Изменен график отключения света в некоторых районах Абхазии
00:58 04.02.2023 (обновлено: 01:01 04.02.2023)
У абонентов, получающих электричество из России, света не будет три часа в сутки.
СУХУМ, 4 фев - Sputnik. Изменен график отключения электричества в районах Абхазии, питающихся от перетока из России. Об этом сообщает пресс-служба "Черноморэнерго".
Изменения начинают действовать с 00:00 4 февраля и связаны с увеличением объема электроэнергии, поступающей по перетоку.
Для абонентов ИнгурГЭС периодичность отключений не меняется. Причина - недостаточный приток воды в Джварское водохранилище. В случае увеличения притока, график будет скорректирован.