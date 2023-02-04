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Количество ДТП в Абхазии за 2021 и 2022 годы
Количество ДТП в Абхазии за 2021 и 2022 годы
По данным замминистра внутренних дел Абхазии Беслана Чкадуа, в 2022 году на дорогах страны произошло 214 аварий, в которых погибли 64 человека, а 296 получили... 04.02.2023, Sputnik Абхазия
2023-02-04T13:13+0300
2023-02-04T13:13+0300
2023-02-04T13:13+0300
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По данным замминистра внутренних дел Абхазии Беслана Чкадуа, в 2022 году на дорогах страны произошло 214 аварий, в которых погибли 64 человека, а 296 получили телесные повреждения. В 2021 году произошло 182 ДТП, в которых погибли на 22 человека меньше, пострадали 246.МВД сообщает, что наибольшее количество аварий совершили граждане 20-30 лет (53% всех ДТП). Самые распространенные нарушения - превышение скорости, обгон и маневрирование и управление автомобилем в нетрезвом состоянии.
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Количество ДТП в Абхазии за 2021 и 2022 годы
По данным замминистра внутренних дел Абхазии Беслана Чкадуа, в 2022 году на дорогах страны произошло 214 аварий, в которых погибли 64 человека, а 296 получили телесные повреждения.
В 2021 году произошло 182 ДТП, в которых погибли на 22 человека меньше, пострадали 246.
МВД сообщает, что наибольшее количество аварий совершили граждане 20-30 лет (53% всех ДТП). Самые распространенные нарушения - превышение скорости, обгон и маневрирование и управление автомобилем в нетрезвом состоянии.