https://sputnik-abkhazia.ru/20230204/kolichestvo-dtp-v-abkhazii-za-2021-i-2022-gody-1043955051.html

Количество ДТП в Абхазии за 2021 и 2022 годы

Количество ДТП в Абхазии за 2021 и 2022 годы

По данным замминистра внутренних дел Абхазии Беслана Чкадуа, в 2022 году на дорогах страны произошло 214 аварий, в которых погибли 64 человека, а 296 получили... 04.02.2023, Sputnik Абхазия

2023-02-04T13:13+0300

2023-02-04T13:13+0300

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По данным замминистра внутренних дел Абхазии Беслана Чкадуа, в 2022 году на дорогах страны произошло 214 аварий, в которых погибли 64 человека, а 296 получили телесные повреждения. В 2021 году произошло 182 ДТП, в которых погибли на 22 человека меньше, пострадали 246.МВД сообщает, что наибольшее количество аварий совершили граждане 20-30 лет (53% всех ДТП). Самые распространенные нарушения - превышение скорости, обгон и маневрирование и управление автомобилем в нетрезвом состоянии.

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