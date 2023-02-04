https://sputnik-abkhazia.ru/20230204/koshkin-o-zayavlenii-le-pen-pro-tretyu-mirovuyu-stali-probivatsya-golosa-razumnykh-politikov-1043939478.html
Кошкин о заявлении Ле Пен про третью мировую: стали пробиваться голоса разумных политиков
Кошкин о заявлении Ле Пен про третью мировую: стали пробиваться голоса разумных политиков
Заявление Ле Пен об угрозе третьей мировой войны в случае полного вовлечения НАТО в конфликт на Украине в эфире радио Sputnik прокомментировал политолог Андрей... 04.02.2023, Sputnik Абхазия
2023-02-04T10:04+0300
2023-02-04T10:04+0300
2023-02-04T10:04+0300
радио
подкасты спецоперация россии в донбассе
украина
россия
нато
спецоперация
франция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/02/03/1043939324_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_0936ee61822adfaa1a89790163f283b4.jpg
Кошкин о заявлении Ле Пен про третью мировую: приятно, что стали пробиваться голоса разумных политиков
Кошкин о заявлении Ле Пен про третью мировую: приятно, что стали пробиваться голоса разумных политиков
Глава фракции правой французской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен заявила об угрозе третьей мировой войны в случае полного вовлечения НАТО в конфликт на Украине.По словам завкафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Андрея Кошкина, подобная риторика Марин Ле Пен связана с ее желанием показать миру, что Франция не такая агрессивная и одноликая, какой ее выставляет президент Эмманюэль Макрон.Заявление Ле Пен, добавил Кошкин, стало следствием недавних слов Макрона о том, что Франция готова поставить Украине боевые самолеты.
украина
россия
франция
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/02/03/1043939324_113:0:1024:683_1920x0_80_0_0_920968d6403234cf1aec16fbe1e300fb.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
подкасты спецоперация россии в донбассе, украина, россия, нато, спецоперация, франция, аудио
подкасты спецоперация россии в донбассе, украина, россия, нато, спецоперация, франция, аудио
Кошкин о заявлении Ле Пен про третью мировую: стали пробиваться голоса разумных политиков
Заявление Ле Пен об угрозе третьей мировой войны в случае полного вовлечения НАТО в конфликт на Украине в эфире радио Sputnik прокомментировал политолог Андрей Кошкин.
Глава фракции правой французской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен заявила об угрозе третьей мировой войны в случае полного вовлечения НАТО в конфликт на Украине.
По словам завкафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Андрея Кошкина, подобная риторика Марин Ле Пен связана с ее желанием показать миру, что Франция не такая агрессивная и одноликая, какой ее выставляет президент Эмманюэль Макрон.
"Стали пробиваться голоса разумных политиков, которые не боятся войти в конфликт с правителями европейских государств, полностью продавшимися под флаг трансатлантического единства, который возглавляется в Вашингтоне. Опасения, которые высказывает Марин Ле Пен, они присутствуют в других европейских государствах, но не так много отважных политических деятелей, как она", – сказал он в эфире радио Sputnik.
Заявление Ле Пен, добавил Кошкин, стало следствием недавних слов Макрона о том, что Франция готова поставить Украине боевые самолеты.