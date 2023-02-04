https://sputnik-abkhazia.ru/20230204/koshkin-o-zayavlenii-le-pen-pro-tretyu-mirovuyu-stali-probivatsya-golosa-razumnykh-politikov-1043939478.html

Кошкин о заявлении Ле Пен про третью мировую: стали пробиваться голоса разумных политиков

Кошкин о заявлении Ле Пен про третью мировую: стали пробиваться голоса разумных политиков

Заявление Ле Пен об угрозе третьей мировой войны в случае полного вовлечения НАТО в конфликт на Украине в эфире радио Sputnik прокомментировал политолог Андрей... 04.02.2023, Sputnik Абхазия

2023-02-04T10:04+0300

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Кошкин о заявлении Ле Пен про третью мировую: приятно, что стали пробиваться голоса разумных политиков Кошкин о заявлении Ле Пен про третью мировую: приятно, что стали пробиваться голоса разумных политиков

Глава фракции правой французской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен заявила об угрозе третьей мировой войны в случае полного вовлечения НАТО в конфликт на Украине.По словам завкафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Андрея Кошкина, подобная риторика Марин Ле Пен связана с ее желанием показать миру, что Франция не такая агрессивная и одноликая, какой ее выставляет президент Эмманюэль Макрон.Заявление Ле Пен, добавил Кошкин, стало следствием недавних слов Макрона о том, что Франция готова поставить Украине боевые самолеты.

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