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Помощь от государства: как увеличить объемы выращивания цитрусовых в Абхазии

Помощь от государства: как увеличить объемы выращивания цитрусовых в Абхазии

Президент Абхазии Аслан Бжания на совещании с главами районов 26 января поручил оценить количество сельскохозяйственных земель в республике для разработки... 04.02.2023, Sputnik Абхазия

2023-02-04T14:10+0300

2023-02-04T14:10+0300

2023-02-04T14:10+0300

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В интервью радио Sputnik директор Института экономики и права Зураб Шалашаа рассказал, что необходимо для того, чтобы нарастить в Абхазии производство сельхозпродукции, в особенности цитрусовых."Чтобы приблизиться к довоенному уровню, нужно, чтобы в каждом населенном пункте Абхазии были разработаны программы развития на один или два года. Там должно быть выявлено, какие у нас земельные участки и в чьем ведении они находятся", - сказал он.По словам Шалашаа, главная проблема сельхозпроизводителей – реализация продукции. В решении этой проблемы, по мнению эксперта, частникам должно помогать государство – заключать договоры и организовывать крупные экспортные поставки в другие страны.

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