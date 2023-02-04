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Помощь от государства: как увеличить объемы выращивания цитрусовых в Абхазии
Помощь от государства: как увеличить объемы выращивания цитрусовых в Абхазии
Президент Абхазии Аслан Бжания на совещании с главами районов 26 января поручил оценить количество сельскохозяйственных земель в республике для разработки... 04.02.2023, Sputnik Абхазия
2023-02-04T14:10+0300
2023-02-04T14:10+0300
2023-02-04T14:10+0300
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В интервью радио Sputnik директор Института экономики и права Зураб Шалашаа рассказал, что необходимо для того, чтобы нарастить в Абхазии производство сельхозпродукции, в особенности цитрусовых."Чтобы приблизиться к довоенному уровню, нужно, чтобы в каждом населенном пункте Абхазии были разработаны программы развития на один или два года. Там должно быть выявлено, какие у нас земельные участки и в чьем ведении они находятся", - сказал он.По словам Шалашаа, главная проблема сельхозпроизводителей – реализация продукции. В решении этой проблемы, по мнению эксперта, частникам должно помогать государство – заключать договоры и организовывать крупные экспортные поставки в другие страны.
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мультимедиа, видео, абхазия, сельское хозяйство, экономика, видео
мультимедиа, видео, абхазия, сельское хозяйство, экономика, видео
Помощь от государства: как увеличить объемы выращивания цитрусовых в Абхазии
Президент Абхазии Аслан Бжания на совещании с главами районов 26 января поручил оценить количество сельскохозяйственных земель в республике для разработки плана по развитию цитрусовых хозяйств и оказания им помощи в наращивании объемов продукции.
В интервью радио Sputnik директор Института экономики и права Зураб Шалашаа рассказал, что необходимо для того, чтобы нарастить в Абхазии производство сельхозпродукции, в особенности цитрусовых.
"Чтобы приблизиться к довоенному уровню, нужно, чтобы в каждом населенном пункте Абхазии были разработаны программы развития на один или два года. Там должно быть выявлено, какие у нас земельные участки и в чьем ведении они находятся", - сказал он.
По словам Шалашаа, главная проблема сельхозпроизводителей – реализация продукции. В решении этой проблемы, по мнению эксперта, частникам должно помогать государство – заключать договоры и организовывать крупные экспортные поставки в другие страны.