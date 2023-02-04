https://sputnik-abkhazia.ru/20230204/pravda-tela-chto-proiskhodit-s-chelovekom-na-keto-diete-1043940096.html

"Правда тела". Что происходит с человеком на кето-диете

"Правда тела". Что происходит с человеком на кето-диете

Каким образом эскимосы поучаствовали в создании кето-диеты, почему ее перестали использовать для лечения эпилепсии и за счет чего происходит снижение веса при... 04.02.2023, Sputnik Абхазия

2023-02-04T14:48+0300

2023-02-04T14:48+0300

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"Правда тела". Что происходит с человеком на кето-диете "Правда тела". Что происходит с человеком на кето-диете

Что такое состояние кетоза, опасно ли оно для человека, и как прожить вообще без овощей.Как долго придерживаются кето-диеты, чтобы увидеть результат, и что врачи думают о таком "питании жирами" — рассказывает диетолог, гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Алёна Поташева.2:10 почему у эскимосов нет эпилепсии4:20 "кето-диета в правильном виде – мучительно и сложно"5:30 пирамида здорового питания6:50 почему работает кето-диета7:30 откуда запах ацетона9:33 облегченная (и здоровая) версия14:30 сколько сала можно съесть без хлеба16:00 кето и холестерин18:10 опасна кето-диета или нетСлушайте подкасты РИА Новости.

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