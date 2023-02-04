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"Правда тела". Что происходит с человеком на кето-диете
"Правда тела". Что происходит с человеком на кето-диете
Каким образом эскимосы поучаствовали в создании кето-диеты, почему ее перестали использовать для лечения эпилепсии и за счет чего происходит снижение веса при... 04.02.2023, Sputnik Абхазия
2023-02-04T14:48+0300
2023-02-04T14:48+0300
2023-02-04T14:56+0300
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"Правда тела". Что происходит с человеком на кето-диете
"Правда тела". Что происходит с человеком на кето-диете
Что такое состояние кетоза, опасно ли оно для человека, и как прожить вообще без овощей.Как долго придерживаются кето-диеты, чтобы увидеть результат, и что врачи думают о таком "питании жирами" — рассказывает диетолог, гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Алёна Поташева.2:10 почему у эскимосов нет эпилепсии4:20 "кето-диета в правильном виде – мучительно и сложно"5:30 пирамида здорового питания6:50 почему работает кето-диета7:30 откуда запах ацетона9:33 облегченная (и здоровая) версия14:30 сколько сала можно съесть без хлеба16:00 кето и холестерин18:10 опасна кето-диета или нетСлушайте подкасты РИА Новости.
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"Правда тела". Что происходит с человеком на кето-диете
14:48 04.02.2023 (обновлено: 14:56 04.02.2023)
Каким образом эскимосы поучаствовали в создании кето-диеты, почему ее перестали использовать для лечения эпилепсии и за счет чего происходит снижение веса при таком режиме питания.
Что такое состояние кетоза, опасно ли оно для человека, и как прожить вообще без овощей.
Как долго придерживаются кето-диеты, чтобы увидеть результат, и что врачи думают о таком "питании жирами" — рассказывает диетолог, гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Алёна Поташева.
2:10 почему у эскимосов нет эпилепсии
4:20 "кето-диета в правильном виде – мучительно и сложно"
5:30 пирамида здорового питания
6:50 почему работает кето-диета
7:30 откуда запах ацетона
9:33 облегченная (и здоровая) версия
14:30 сколько сала можно съесть без хлеба
18:10 опасна кето-диета или нет