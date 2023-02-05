https://sputnik-abkhazia.ru/20230205/dopolnitelnoe-vremya-nestor-i-david-tsuzhba-ob-uchebe-v-akademii-aleksandra-ostrovskogo--1043916859.html

Дополнительное время: Нестор и Давид Цужба об учебе в Академии Александра Островского

Дополнительное время: Нестор и Давид Цужба об учебе в Академии Александра Островского

Юного абхазский теннисист Нестор Цужба в программе "Дополнительное время" рассказал о том, как проходят тренировки в российской Академии Александра Островского... 05.02.2023, Sputnik Абхазия

2023-02-05T11:11+0300

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Дополнительное время: Нестор и Давид Цужба об учебе в Академии Александра Островского Дополнительное время: Нестор и Давид Цужба об учебе в Академии Александра Островского

Юного абхазский теннисист Нестор Цужба в программе "Дополнительное время" рассказал о том, как проходят тренировки в российской Академии Александра Островского в Москве, как справляется с нагрузками. Отец Нестора, Давид Цужба рассказал об условиях учебы в Академии, вспомнил, как Нестор проходил отборочные испытание и стал студентом программы "Avant Garde".Подробности слушайте в аудиофайле.Нестор Цужба официально играет в российском теннисном рейтинговом турнире с 2022 года. Начинал с 450-й строчки, на сегодня уже поднялся на 43-ю среди спортсменов 2012-2013 года рождения, а среди детей 2013 года рождения - входит в тройку лидеров.Академия Александра Островского - одна из ведущих спортивных организаций России по подготовке спортивного резерва по теннису. Готовят юных спортсменов тренера-преподаватели высших категорий. В команде Академии работают тренеры-преподаватели высших категорий, мастера спорта, победители турниров ITF, WTA, ATP, а также Олимпийских Игр.

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