https://sputnik-abkhazia.ru/20230205/na-vysote-znaniy-kak-zhivet-abkhazskiy-gosuniversitet-1043944519.html

На высоте знаний: как живет Абхазский госуниверситет

На высоте знаний: как живет Абхазский госуниверситет

5 февраля 2023 года Со дня принятия Советом министров СССР решения об открытии Абхазского государственного университета исполняется 44 года. 05.02.2023, Sputnik Абхазия

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История Абхазского государственного университета берет свое начало с открытия в 1932 году Сухумского педагогического института имени Алексея Горького. Однако решение о преобразовании института в АГУ было принято 5 февраля 1979 года, подписал документ председатель Совмина СССР Алексей Косыгин. На основании принятого решения, 13 февраля пединститут был преобразован в университет.О том, как создавалось высшее учебное заведение и как оно работает сегодня, в материале Sputnik.Бадрак Авидзба, SputnikОт института к университетуСегодня в Абхазском государственном университете созданы комфортные условия для получения знаний. В 2017 году по Инвестиционной программе завершили капитальный ремонт корпусов АГУ и общежития.В это время года в высшем учебном заведении у студентов и преподавателей зимняя сессия – в вузе идут экзамены. Всюду переживающие студенты, в аудиториях и в коридорах они стоят с учебниками и лихорадочно повторяют темы перед экзаменом.Артем Баласанов учится на физико-математическом факультете по специальности "прикладная математика"."Я с детства интересовался компьютерными технологиями и хотел углубиться в это. У нас, к сожалению, нет направления программирования, но есть прикладная информатика и математика, поэтому решил поступить сюда. Здесь хороший преподавательский состав, и обучают на хорошем уровне. Не знаю, как за границей, но я слышал, что здесь даже лучше, чем в некоторых других вузах", – поделился мыслями третьекурсник.После завершения учебы Артем планирует устроиться на работу IT-технологом, так как это направление наиболее актуально в современном мире. Его сокурсник Денис совмещает работу IT-программиста с учебой в университете, он отмечает, что полученные в АГУ знания позволяют трудиться в сфере современных технологий.Нестор Голандзия – студент второго курса экономического факультета. Сдав последний экзамен в первом семестре по абхазскому языку, он вместе с сокурсниками дожидался объявления оценки. По словам Нестора, он достаточно хорошо владеет абхазским языком и надеется на положительную оценку."Я пока не знаю, где именно буду работать после завершения учебы. Но хотелось бы устроиться в банковскую сферу или же на другую работу, связанную с финансами", – сказал он.На высшем уровнеВ Абхазском государственном университете девять факультетов, на которых учатся 2468 студентов. 318 человек из них учатся заочно и 2105 – очно. Профессорско-преподавательский состав насчитывает 470 человек.Для студентов и преподавателей вуза с 2018 года работает общежитие, которое может принять более двухсот человек. В пятиэтажном здании есть все необходимые удобства. На первом этаже находится комната отдыха, где студенты могут отвлечься от учебных будней. Созданы и условия для подготовки к учебным занятиям в читальном зале и библиотеке."Мне удобно находиться в общежитии, так как оно находится рядом с университетом, и мне не приходится каждый день ездить в Гудаутский район. Условия меня устраивают, есть все необходимое для того, чтобы жить и учиться, это самое главное", – говорит второкурсница Алиса.В Абхазском государственном университете есть еще и спортзал. Но он пока не готов принимать юных спортсменов, так как находится на реконструкции.Более чем за сорок лет Абхазский государственный университет подготовил значительное количество политиков, государственных и общественных деятелей, представителей бизнеса, сотрудников различных органов власти.АГУ – участник Евразийской ассоциации университетов оксфордского академического союза и других международных объединений.

https://sputnik-abkhazia.ru/20181003/studenty-agu-osvaivayutsya-v-novom-obshhezhitii-1025182094.html

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