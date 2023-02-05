https://sputnik-abkhazia.ru/20230205/tsitadel-znaniy-44-goda-abkhazskomu-gosuniversitetu-1043963576.html
Цитадель знаний: 44 года Абхазскому госуниверситету
Цитадель знаний: 44 года Абхазскому госуниверситету
История Абхазского государственного университета начинается с открытия в 1932 году Сухумского педагогического института имени Алексея Горького. 05.02.2023, Sputnik Абхазия
2023-02-05T13:22+0300
2023-02-05T13:22+0300
2023-02-05T13:22+0300
в абхазии
видео
мультимедиа
абхазия
агу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/02/05/1043963381_0:0:2600:1463_1920x0_80_0_0_cdcfa87cf2c66addc729cf86d3d4ad0a.jpg
Решение о преобразовании института в АГУ было принято 5 февраля 1979 года, и 13 февраля указом Алексея Косыгина пединститут был преобразован в университет. Сейчас в АГУ девять факультетов, на которых учатся 2468 студентов. 318 человек из них учатся заочно и 2105 – очно. Профессорско-преподавательский состав насчитывает 470 человек.У студентов есть все условия для хорошей учебы. Здания аудиторий отремонтированы, при университете имеется общежитие. Не хватает только спортзала - он пока на реконструкции.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/02/05/1043963381_183:0:2494:1733_1920x0_80_0_0_9ef95d59913ee9c3f1ccf3ba01624b5c.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
видео, мультимедиа, абхазия, агу, видео
видео, мультимедиа, абхазия, агу, видео
Цитадель знаний: 44 года Абхазскому госуниверситету
История Абхазского государственного университета начинается с открытия в 1932 году Сухумского педагогического института имени Алексея Горького.
Решение о преобразовании института в АГУ было принято 5 февраля 1979 года, и 13 февраля указом Алексея Косыгина пединститут был преобразован в университет.
Сейчас в АГУ девять факультетов, на которых учатся 2468 студентов. 318 человек из них учатся заочно и 2105 – очно. Профессорско-преподавательский состав насчитывает 470 человек.
У студентов есть все условия для хорошей учебы. Здания аудиторий отремонтированы, при университете имеется общежитие. Не хватает только спортзала - он пока на реконструкции.