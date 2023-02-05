https://sputnik-abkhazia.ru/20230205/tsitadel-znaniy-44-goda-abkhazskomu-gosuniversitetu-1043963576.html

Цитадель знаний: 44 года Абхазскому госуниверситету

Цитадель знаний: 44 года Абхазскому госуниверситету

История Абхазского государственного университета начинается с открытия в 1932 году Сухумского педагогического института имени Алексея Горького. 05.02.2023, Sputnik Абхазия

2023-02-05T13:22+0300

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Решение о преобразовании института в АГУ было принято 5 февраля 1979 года, и 13 февраля указом Алексея Косыгина пединститут был преобразован в университет. Сейчас в АГУ девять факультетов, на которых учатся 2468 студентов. 318 человек из них учатся заочно и 2105 – очно. Профессорско-преподавательский состав насчитывает 470 человек.У студентов есть все условия для хорошей учебы. Здания аудиторий отремонтированы, при университете имеется общежитие. Не хватает только спортзала - он пока на реконструкции.

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