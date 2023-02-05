https://sputnik-abkhazia.ru/20230205/vash-superkompyuter-uzhe-ne-super-kakie-it-moschnosti-nuzhny-nauke-segodnya-1043940478.html
Ваш суперкомпьютер уже не супер: какие IT-мощности нужны науке сегодня
Ваш суперкомпьютер уже не супер: какие IT-мощности нужны науке сегодня
Современная наука невозможна без IT-технологий. Детекторы ускорителя частиц дают физикам данные об огромном количестве событий. А трекинг частиц, то есть... 05.02.2023, Sputnik Абхазия
2023-02-05T15:15+0300
2023-02-05T15:15+0300
2023-02-05T15:15+0300
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Ваш суперкомпьютер уже не супер: какие IT-мощности нужны науке сегодня
Ваш суперкомпьютер уже не супер: какие IT-мощности нужны науке сегодня
Современная наука невозможна без IT-технологий. Детекторы ускорителя частиц дают физикам данные об огромном количестве событий. А трекинг частиц, то есть восстановление их траектории, для человеческого мозга непосильная задача. Что такое грид-система, для каких научных задач подходят нейросети, и какую машину можно считать суперкомпьютером?О распределенных вычислениях, Грид компьютинге и IT-технологиях в проектах класса мегасайенс рассказал научный сотрудник Лаборатории информационных технологий ОИЯИ Игорь Пелеванюк.Как перенести в цифровое пространство эксперименты и испытания новых приборов, техники и даже целых заводов? Об этом мы рассказывали в эпизоде "За гранью человеческой интуиции: зачем создают цифровые двойники".Слушайте подкасты РИА Новости.
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подкасты риа, аудио
Ваш суперкомпьютер уже не супер: какие IT-мощности нужны науке сегодня
Современная наука невозможна без IT-технологий. Детекторы ускорителя частиц дают физикам данные об огромном количестве событий. А трекинг частиц, то есть восстановление их траектории, для человеческого мозга непосильная задача. Что такое грид-система, для каких научных задач подходят нейросети, и какую машину можно считать суперкомпьютером?
О распределенных вычислениях, Грид компьютинге и IT-технологиях в проектах класса мегасайенс рассказал научный сотрудник Лаборатории информационных технологий ОИЯИ Игорь Пелеванюк.
Как перенести в цифровое пространство эксперименты и испытания новых приборов, техники и даже целых заводов? Об этом мы рассказывали в эпизоде "За гранью человеческой интуиции: зачем создают цифровые двойники
".