https://sputnik-abkhazia.ru/20230205/vash-superkompyuter-uzhe-ne-super-kakie-it-moschnosti-nuzhny-nauke-segodnya-1043940478.html

Ваш суперкомпьютер уже не супер: какие IT-мощности нужны науке сегодня

Ваш суперкомпьютер уже не супер: какие IT-мощности нужны науке сегодня

Современная наука невозможна без IT-технологий. Детекторы ускорителя частиц дают физикам данные об огромном количестве событий. А трекинг частиц, то есть... 05.02.2023, Sputnik Абхазия

2023-02-05T15:15+0300

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Ваш суперкомпьютер уже не супер: какие IT-мощности нужны науке сегодня Ваш суперкомпьютер уже не супер: какие IT-мощности нужны науке сегодня

Современная наука невозможна без IT-технологий. Детекторы ускорителя частиц дают физикам данные об огромном количестве событий. А трекинг частиц, то есть восстановление их траектории, для человеческого мозга непосильная задача. Что такое грид-система, для каких научных задач подходят нейросети, и какую машину можно считать суперкомпьютером?О распределенных вычислениях, Грид компьютинге и IT-технологиях в проектах класса мегасайенс рассказал научный сотрудник Лаборатории информационных технологий ОИЯИ Игорь Пелеванюк.Как перенести в цифровое пространство эксперименты и испытания новых приборов, техники и даже целых заводов? Об этом мы рассказывали в эпизоде "За гранью человеческой интуиции: зачем создают цифровые двойники".Слушайте подкасты РИА Новости.

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