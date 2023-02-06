https://sputnik-abkhazia.ru/20230206/abkhazskie-studenty-pri-zemletryasenii-v-turtsii-ne-postradali--1043992490.html
Абхазские студенты при землетрясении в Турции не пострадали
Абхазские студенты при землетрясении в Турции не пострадали
Число погибших при землетрясении в Турции выросло до 1651, ранены 11 тысяч 119 человек. 06.02.2023, Sputnik Абхазия
2023-02-06T20:50+0300
2023-02-06T20:50+0300
2023-02-06T20:50+0300
турция
абхазия
землетрясение
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СУХУМ, 6 фев - Sputnik. Абхазские студенты, учащиеся в Турции, не пострадали в результате землетрясений, заявил в эфире радио Sputnik полномочный представитель Абхазии в Турции Ибрагим Авидзба."Что касается наших студентов, то они не пострадали, так как находятся ближе к Стамбулу, у них все нормально, никакой опасности для них нет, учеба продолжается. Землетрясения, к сожалению, продолжаются, пока идет процесс спасения людей, рядом разрушаются здания", - отметил он.По его словам, при землетрясении погибла одна женщина из абхазской диаспоры и восемь человек были ранены. Среди адыгов погибли 12 человек, 28 ранено, из них 10 в тяжелом состоянии.
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MIA „Rosiya Segodnya“
турция, абхазия, землетрясение
турция, абхазия, землетрясение
Абхазские студенты при землетрясении в Турции не пострадали
Число погибших при землетрясении в Турции выросло до 1651, ранены 11 тысяч 119 человек.
СУХУМ, 6 фев - Sputnik. Абхазские студенты, учащиеся в Турции, не пострадали в результате землетрясений, заявил в эфире радио Sputnik полномочный представитель Абхазии в Турции Ибрагим Авидзба.
"Что касается наших студентов, то они не пострадали, так как находятся ближе к Стамбулу, у них все нормально, никакой опасности для них нет, учеба продолжается. Землетрясения, к сожалению, продолжаются, пока идет процесс спасения людей, рядом разрушаются здания", - отметил он.
По его словам, при землетрясении погибла одна женщина из абхазской диаспоры и восемь человек были ранены. Среди адыгов погибли 12 человек, 28 ранено, из них 10 в тяжелом состоянии.