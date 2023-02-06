https://sputnik-abkhazia.ru/20230206/avidzba-rasskazal-o-postradavshikh-vo-vremya-zemletryaseniya-v-turtsii-abkhazakh-i-adygakh--1043982012.html

Авидзба рассказал о пострадавших во время землетрясения в Турции абхазах и адыгах

Авидзба рассказал о пострадавших во время землетрясения в Турции абхазах и адыгах

Руководитель представительства Республики Абхазия в Турецкой республике Ибрагим Авидзба о землетрясении в Турции. 06.02.2023, Sputnik Абхазия

2023-02-06T15:35+0300

2023-02-06T15:35+0300

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Авидзба о землетрясениях в Турции Авидзба о землетрясениях в Турции

По последним данным, число погибших в результате землетрясения в Сирии увеличилось до 326, более одной тысячи человек пострадали. Мощное землетрясение произошло утром в понедельник в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что погибли 912 человек, ранены 5385. И уже после полудня в Турции вновь ощущались подземные толчки магнитудой до 7,6. Землетрясение в Турции, по оценкам экспертов, по параметрам схоже с разрушительным Измитским. Дневное землетрясение почувствовали и в Багдаде, где сейчас находится российская делегация во главе с Сергеем Лавровым.О том, какова сейчас ситуация в Турецкой республике, как стихия коснулась абхазских соотечественников, сообщил руководитель представительства Республики Абхазия в Турецкой республике Ибрагим Авидзба.

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