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Авидзба рассказал о пострадавших во время землетрясения в Турции абхазах и адыгах
Авидзба рассказал о пострадавших во время землетрясения в Турции абхазах и адыгах
Руководитель представительства Республики Абхазия в Турецкой республике Ибрагим Авидзба о землетрясении в Турции. 06.02.2023, Sputnik Абхазия
2023-02-06T15:35+0300
2023-02-06T15:35+0300
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Авидзба о землетрясениях в Турции
Авидзба о землетрясениях в Турции
По последним данным, число погибших в результате землетрясения в Сирии увеличилось до 326, более одной тысячи человек пострадали. Мощное землетрясение произошло утром в понедельник в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что погибли 912 человек, ранены 5385. И уже после полудня в Турции вновь ощущались подземные толчки магнитудой до 7,6. Землетрясение в Турции, по оценкам экспертов, по параметрам схоже с разрушительным Измитским. Дневное землетрясение почувствовали и в Багдаде, где сейчас находится российская делегация во главе с Сергеем Лавровым.О том, какова сейчас ситуация в Турецкой республике, как стихия коснулась абхазских соотечественников, сообщил руководитель представительства Республики Абхазия в Турецкой республике Ибрагим Авидзба.
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подкасты, абхазия, турция, диаспора, землетрясение, аудио
подкасты, абхазия, турция, диаспора, землетрясение, аудио
Авидзба рассказал о пострадавших во время землетрясения в Турции абхазах и адыгах
15:35 06.02.2023 (обновлено: 15:43 06.02.2023)
Руководитель представительства Республики Абхазия в Турецкой республике Ибрагим Авидзба о землетрясении в Турции.
По последним данным, число погибших в результате землетрясения в Сирии увеличилось до 326, более одной тысячи человек пострадали. Мощное землетрясение произошло утром в понедельник в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что погибли 912 человек, ранены 5385. И уже после полудня в Турции вновь ощущались подземные толчки магнитудой до 7,6.
Землетрясение в Турции, по оценкам экспертов, по параметрам схоже с разрушительным Измитским. Дневное землетрясение почувствовали и в Багдаде, где сейчас находится российская делегация во главе с Сергеем Лавровым.
О том, какова сейчас ситуация в Турецкой республике, как стихия коснулась абхазских соотечественников, сообщил руководитель представительства Республики Абхазия в Турецкой республике Ибрагим Авидзба.