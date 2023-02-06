https://sputnik-abkhazia.ru/20230206/bzhaniya-vyrazil-soboleznovaniya-asadu-v-svyazi-s-zemletryaseniem-v-sirii-1043989395.html
Бжания выразил соболезнования Асаду в связи с землетрясением в Сирии
Бжания выразил соболезнования Асаду в связи с землетрясением в Сирии
Число погибших в Сирии в результате землетрясения возросло до 403, пострадали почти 1300 человек 06.02.2023, Sputnik Абхазия
2023-02-06T17:50+0300
2023-02-06T17:50+0300
2023-02-06T18:01+0300
в абхазии
сирия
абхазия
землетрясение
аслан бжания
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/02/01/1043903717_0:85:1618:995_1920x0_80_0_0_7b51b1fa9ba97b45ea4d54764d629894.jpg
СУХУМ, 6 фев – Sputnik. Президент Абхазия Аслан Бжания выразил соболезнования президенту Сирии Башару Асаду в связи с землетрясением. Рано утром в понедельник землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции. По последним данным, погибли 1121 человек, пострадали 7634. Также сообщалось о разрушениях в нескольких регионах Сирии, подземные толчки ощутили и в столице Ливана Бейруте. В Сирии число жертв на данный момент составляет более 400 человек, пострадали почти 1300. Около 13:25 произошло еще одно землетрясение – магнитудой 7,6, по оценкам турецких сейсмологов.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/02/01/1043903717_89:0:1529:1080_1920x0_80_0_0_b069f5f371146e1499703c23a10ab453.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
сирия, абхазия, землетрясение, аслан бжания
сирия, абхазия, землетрясение, аслан бжания
Бжания выразил соболезнования Асаду в связи с землетрясением в Сирии
17:50 06.02.2023 (обновлено: 18:01 06.02.2023)
Число погибших в Сирии в результате землетрясения возросло до 403, пострадали почти 1300 человек
СУХУМ, 6 фев – Sputnik. Президент Абхазия Аслан Бжания выразил соболезнования президенту Сирии Башару Асаду в связи с землетрясением.
"С глубокой болью и печалью в Республике Абхазия узнали о катастрофических последствиях землетрясения, произошедшего в северо-западных провинциях Сирийской Арабской Республики", - говорится в сообщении.
Рано утром в понедельник землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции. По последним данным, погибли 1121 человек, пострадали 7634. Также сообщалось о разрушениях в нескольких регионах Сирии, подземные толчки ощутили и в столице Ливана Бейруте. В Сирии число жертв на данный момент составляет более 400 человек, пострадали почти 1300. Около 13:25 произошло еще одно землетрясение – магнитудой 7,6, по оценкам турецких сейсмологов.