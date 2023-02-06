https://sputnik-abkhazia.ru/20230206/bzhaniya-vyrazil-soboleznovaniya-asadu-v-svyazi-s-zemletryaseniem-v-sirii-1043989395.html

Бжания выразил соболезнования Асаду в связи с землетрясением в Сирии

Бжания выразил соболезнования Асаду в связи с землетрясением в Сирии

Число погибших в Сирии в результате землетрясения возросло до 403, пострадали почти 1300 человек 06.02.2023, Sputnik Абхазия

2023-02-06T17:50+0300

2023-02-06T17:50+0300

2023-02-06T18:01+0300

в абхазии

сирия

абхазия

землетрясение

аслан бжания

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СУХУМ, 6 фев – Sputnik. Президент Абхазия Аслан Бжания выразил соболезнования президенту Сирии Башару Асаду в связи с землетрясением. Рано утром в понедельник землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции. По последним данным, погибли 1121 человек, пострадали 7634. Также сообщалось о разрушениях в нескольких регионах Сирии, подземные толчки ощутили и в столице Ливана Бейруте. В Сирии число жертв на данный момент составляет более 400 человек, пострадали почти 1300. Около 13:25 произошло еще одно землетрясение – магнитудой 7,6, по оценкам турецких сейсмологов.

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