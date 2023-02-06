https://sputnik-abkhazia.ru/20230206/chislo-pogibshikh-pri-zemletryasenii-v-semi-provintsiyakh-turtsii-sostavilo-76-chelovek-1043972478.html

Число погибших при землетрясении в семи провинциях Турции составило 76 человек

Число погибших при землетрясении в семи провинциях Турции составило 76 человек

Турция после разрушительного землетрясения обратилась за международной помощью. МВД, Минздрав, служба спасения и другие ведомства начали устранять последствия... 06.02.2023, Sputnik Абхазия

2023-02-06T08:21+0300

2023-02-06T08:21+0300

2023-02-06T10:36+0300

турция

землетрясение

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СУХУМ, 6 фев – Sputnik. Семьдесят шесть человек погибли, 440 пострадали в результате землетрясения в семи провинциях Турции, сообщило управление по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (AFAD).Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в 04:17 в провинции Кахраманмараш и привело к разрушениям в ряде городов. Также сообщалось о разрушениях в нескольких регионах Сирии, землетрясение ощутили и в столице Ливана Бейруте.В результате землетрясения в Сирии погибло 99 человек, пострадали 334 человека.

турция

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турция, землетрясение