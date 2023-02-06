https://sputnik-abkhazia.ru/20230206/chislo-pogibshikh-pri-zemletryasenii-v-semi-provintsiyakh-turtsii-sostavilo-76-chelovek-1043972478.html
Число погибших при землетрясении в семи провинциях Турции составило 76 человек
Число погибших при землетрясении в семи провинциях Турции составило 76 человек
Турция после разрушительного землетрясения обратилась за международной помощью. МВД, Минздрав, служба спасения и другие ведомства начали устранять последствия... 06.02.2023, Sputnik Абхазия
2023-02-06T08:21+0300
2023-02-06T08:21+0300
2023-02-06T10:36+0300
турция
землетрясение
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СУХУМ, 6 фев – Sputnik. Семьдесят шесть человек погибли, 440 пострадали в результате землетрясения в семи провинциях Турции, сообщило управление по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (AFAD).Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в 04:17 в провинции Кахраманмараш и привело к разрушениям в ряде городов. Также сообщалось о разрушениях в нескольких регионах Сирии, землетрясение ощутили и в столице Ливана Бейруте.В результате землетрясения в Сирии погибло 99 человек, пострадали 334 человека.
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турция, землетрясение
Число погибших при землетрясении в семи провинциях Турции составило 76 человек
08:21 06.02.2023 (обновлено: 10:36 06.02.2023)
Турция после разрушительного землетрясения обратилась за международной помощью. МВД, Минздрав, служба спасения и другие ведомства начали устранять последствия землетрясения.
СУХУМ, 6 фев – Sputnik. Семьдесят шесть человек погибли, 440 пострадали в результате землетрясения в семи провинциях Турции, сообщило управление по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (AFAD).
Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в 04:17 в провинции Кахраманмараш и привело к разрушениям в ряде городов. Также сообщалось о разрушениях в нескольких регионах Сирии, землетрясение ощутили и в столице Ливана Бейруте.
В результате землетрясения в Сирии погибло 99 человек, пострадали 334 человека.