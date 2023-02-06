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Число жертв землетрясения в Сирии выросло до 237
Число жертв землетрясения в Сирии выросло до 237
Министерство обороны Сирии привлечет армию для ликвидации последствий землетрясения в стране, а также помощи пострадавшим. 06.02.2023, Sputnik Абхазия
2023-02-06T09:40+0300
2023-02-06T09:40+0300
2023-02-06T10:33+0300
сирия
турция
землетрясение
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СУХУМ, 6 фев – Sputnik. Число жертв землетрясения в Сирии выросло до 237, пострадали 639 человек, сообщает Минздрав. Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в 04:17 в провинции Кахраманмараш в Турции и привело к разрушениям в ряде городов. Также сообщалось о разрушениях в нескольких регионах Сирии, землетрясение ощутили и в столице Ливана Бейруте.По данным Управления по чрезвычайным ситуациям, в семи провинциях погибли 76 человек, 440 пострадали. Также сообщалось о разрушениях в нескольких регионах Сирии, землетрясение ощутили и в столице Ливана Бейруте.
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сирия, турция, землетрясение, в мире
сирия, турция, землетрясение, в мире
Число жертв землетрясения в Сирии выросло до 237
09:40 06.02.2023 (обновлено: 10:33 06.02.2023)
Министерство обороны Сирии привлечет армию для ликвидации последствий землетрясения в стране, а также помощи пострадавшим.
СУХУМ, 6 фев – Sputnik. Число жертв землетрясения в Сирии выросло до 237, пострадали 639 человек, сообщает Минздрав.
Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в 04:17 в провинции Кахраманмараш в Турции и привело к разрушениям в ряде городов. Также сообщалось о разрушениях в нескольких регионах Сирии, землетрясение ощутили и в столице Ливана Бейруте.
По данным Управления по чрезвычайным ситуациям, в семи провинциях погибли 76 человек, 440 пострадали. Также сообщалось о разрушениях в нескольких регионах Сирии, землетрясение ощутили и в столице Ливана Бейруте.