https://sputnik-abkhazia.ru/20230206/chislo-zhertv-zemletryaseniya-v-sirii-vyroslo-do-237-1043973495.html

Число жертв землетрясения в Сирии выросло до 237

Число жертв землетрясения в Сирии выросло до 237

Министерство обороны Сирии привлечет армию для ликвидации последствий землетрясения в стране, а также помощи пострадавшим. 06.02.2023, Sputnik Абхазия

2023-02-06T09:40+0300

2023-02-06T09:40+0300

2023-02-06T10:33+0300

сирия

турция

землетрясение

в мире

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СУХУМ, 6 фев – Sputnik. Число жертв землетрясения в Сирии выросло до 237, пострадали 639 человек, сообщает Минздрав. Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в 04:17 в провинции Кахраманмараш в Турции и привело к разрушениям в ряде городов. Также сообщалось о разрушениях в нескольких регионах Сирии, землетрясение ощутили и в столице Ливана Бейруте.По данным Управления по чрезвычайным ситуациям, в семи провинциях погибли 76 человек, 440 пострадали. Также сообщалось о разрушениях в нескольких регионах Сирии, землетрясение ощутили и в столице Ливана Бейруте.

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