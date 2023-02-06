https://sputnik-abkhazia.ru/20230206/chislo-zhertv-zemletryaseniya-v-turtsii-vyroslo-do-1762-chelovek-1043993864.html

Число жертв землетрясения в Турции выросло до 1762 человек

Число жертв землетрясения в Турции выросло до 1762 человек

СУХУМ, 6 фев - Sputnik. Число жертв землетрясений на юго-востоке Турции возросло до 1762, раненых - более 12 тысяч, сообщил генеральный директор отдела по... 06.02.2023, Sputnik Абхазия

2023-02-06T22:27+0300

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турция

землетрясение

сирия

в мире

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СУХУМ, 6 фев - Sputnik. Число жертв землетрясений на юго-востоке Турции возросло до 1762, раненых - более 12 тысяч, сообщил генеральный директор отдела по землетрясениям и снижению рисков управления по чрезвычайным ситуациям (AFAD) Орхан Татар.По его словам, обрушились более 6,8 тысячи зданий.Утром в понедельник землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции, это, по словам президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана, стало самым сильным землетрясением с 1939 года. Также сообщалось о разрушениях в нескольких регионах Сирии, подземные толчки ощутили и в столице Ливана Бейруте. В Сирии число жертв на данный момент составляет более 590 человек, пострадали более 1,4 тысячи.

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