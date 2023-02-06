https://sputnik-abkhazia.ru/20230206/chislo-zhertv-zemletryaseniya-v-turtsii-vyroslo-do-1762-chelovek-1043993864.html
Число жертв землетрясения в Турции выросло до 1762 человек
Число жертв землетрясения в Турции выросло до 1762 человек
СУХУМ, 6 фев - Sputnik. Число жертв землетрясений на юго-востоке Турции возросло до 1762, раненых - более 12 тысяч, сообщил генеральный директор отдела по... 06.02.2023, Sputnik Абхазия
2023-02-06T22:27+0300
2023-02-06T22:27+0300
2023-02-06T23:10+0300
турция
землетрясение
сирия
в мире
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СУХУМ, 6 фев - Sputnik. Число жертв землетрясений на юго-востоке Турции возросло до 1762, раненых - более 12 тысяч, сообщил генеральный директор отдела по землетрясениям и снижению рисков управления по чрезвычайным ситуациям (AFAD) Орхан Татар.По его словам, обрушились более 6,8 тысячи зданий.Утром в понедельник землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции, это, по словам президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана, стало самым сильным землетрясением с 1939 года. Также сообщалось о разрушениях в нескольких регионах Сирии, подземные толчки ощутили и в столице Ливана Бейруте. В Сирии число жертв на данный момент составляет более 590 человек, пострадали более 1,4 тысячи.
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турция, землетрясение, сирия, в мире
турция, землетрясение, сирия, в мире
СУХУМ, 6 фев - Sputnik. Число жертв землетрясений на юго-востоке Турции возросло до 1762, раненых - более 12 тысяч, сообщил генеральный директор отдела по землетрясениям и снижению рисков управления по чрезвычайным ситуациям (AFAD) Орхан Татар.
"На данный момент погибли 1762 человека, ранены 12 тысяч 68 (человек)", - сообщил Татар на брифинге.
По его словам, обрушились более 6,8 тысячи зданий.
Утром в понедельник землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции, это, по словам президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана, стало самым сильным землетрясением с 1939 года. Также сообщалось о разрушениях в нескольких регионах Сирии, подземные толчки ощутили и в столице Ливана Бейруте. В Сирии число жертв на данный момент составляет более 590 человек, пострадали более 1,4 тысячи.