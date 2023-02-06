https://sputnik-abkhazia.ru/20230206/erdogan-soobschil-o-912-pogibshikh-pri-zemletryasenii-raneny-5385-1043978983.html

Эрдоган сообщил о 912 погибших при землетрясении, ранены 5385

Эрдоган сообщил о 912 погибших при землетрясении, ранены 5385

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в 04.17 в провинции Кахраманмараш на юге Турции. 06.02.2023, Sputnik Абхазия

2023-02-06T13:26+0300

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2023-02-06T13:50+0300

турция

реджеп эрдоган

землетрясение

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СУХУМ, 6 фев – Sputnik. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что при землетрясении в Турции погибли 912 человек, ранены 5385.По его словам, обрушились 2818 зданий.

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турция, реджеп эрдоган, землетрясение