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https://sputnik-abkhazia.ru/20230206/erdogan-soobschil-o-912-pogibshikh-pri-zemletryasenii-raneny-5385-1043978983.html
Эрдоган сообщил о 912 погибших при землетрясении, ранены 5385
Эрдоган сообщил о 912 погибших при землетрясении, ранены 5385
Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в 04.17 в провинции Кахраманмараш на юге Турции. 06.02.2023, Sputnik Абхазия
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турция
реджеп эрдоган
землетрясение
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СУХУМ, 6 фев – Sputnik. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что при землетрясении в Турции погибли 912 человек, ранены 5385.По его словам, обрушились 2818 зданий.
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турция, реджеп эрдоган, землетрясение
турция, реджеп эрдоган, землетрясение

Эрдоган сообщил о 912 погибших при землетрясении, ранены 5385

13:26 06.02.2023 (обновлено: 13:50 06.02.2023)
© Sputnik / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин встретился с президентом Турции Р. Т. Эрдоганом
Президент РФ В. Путин встретился с президентом Турции Р. Т. Эрдоганом - Sputnik Абхазия, 1920, 06.02.2023
© Sputnik / Рамиль Ситдиков
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Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в 04.17 в провинции Кахраманмараш на юге Турции.
СУХУМ, 6 фев – Sputnik. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что при землетрясении в Турции погибли 912 человек, ранены 5385.

"На данный момент погибло 912 человек, ранены 5385 человек. Спасены 2470 человек", – сказал Эрдоган, выступая из центра управления координацией работ.

По его словам, обрушились 2818 зданий.
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